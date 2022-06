Kreis schließt Testzentrum in Gilching

Im September 2020 war das Corona-Testzentrum in Gilching eröffnet worden, die Nachfrage war damals hoch. Inzwischen ist sie es nicht mehr - das Zentrum wird am Monatsende geschlossen. © Andrea Jaksch

Der Landkreis Starnberg schließt nach Gauting nun auch das Testzentrum in Gilching. Grund: Es kommen immer weniger, die sich auf Corona testen lassen wollen.

Gilching – Die Zahl der Corona-Einrichtungen sinkt weiter: Ende des Monats schließt der Landkreis sein Testzentrum in Gilching. Hintergrund für die Einstellung zum 30. Juni ist nach Angaben des Landratsamtes die rückläufige Nachfrage: „Die am 3. April in Kraft getretene 16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht keine breite Bürgertestung mehr vor.

Folglich geht auch die Zahl der täglich durchgeführten Tests zurück.“ So habe das Testzentrum in Gilching im Dezember 2021 insgesamt knapp 8000 Testungen (davon rund 5700 Schnelltests) vorgenommen, im Mai lag die Anzahl nur noch bei etwa 2200 (davon 1600 Schnelltests). Die Zahlen gingen weiter kontinuierlich zurück. Seit September 2020 wurden im Testzentrum Gilching etwa 28 800 PCR-Tests und knapp 40 000 Schnelltests durchgeführt. Apotheken und Ärzte im Landkreis testen jedoch weiter. Welche, steht unter unter www.lk-starnberg.de/corona_testungen_impfungen.