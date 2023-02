Kritik an Pflegemaßnahmen am Lärmschutzwall

Von: Hanna von Prittwitz

Einige Anwohner des Lärmschutzwalls in Neugilching sind frustriert: In dem Bereich wurde über Tage hinweg großzügig ausgelichtet und auch gefällt. © Fotos: Gerhard Somieski

Noch bis Ende Februar lichten Fachkräfte an vielen Stellen im Landkreis Gehölze aus, werden Bäume gefällt, bevor in der Natur die Brutzeit beginnt. Am Lärmschutzwall zur Autobahn in Neugilching hat dies Verstörung ausgelöst.

Gilching – „Nun war es mal wieder soweit, und die Bewachsung am Lärmschutzwall auf Seite der Weichselbaumerstraße wurde wieder massiv dezimiert“, schreibt Anwohner Walter Müller in einem Brief an die Redaktion, und stellt die Frage: „Muss das sein?.“ Überall werde von Klimaschutz geredet, „und hier wird das Ganze mit Füßen getreten“. Auch Gerhard Somieski hat kein Verständnis für die jüngsten Fällarbeiten am Lärmschutzwall zur A 96 auf Höhe von Neugilching: „In einer für mich sinnlosen und zerstörerischen Aktion wurden an der ortszugewandten Seite des Lärmschutzwalles von Neugilching auf einer Länge von ca. 300 Metern und einer Breite von etwa 10 bis 15 Metern sämtliche Büsche und auch viele Bäume entfernt“, schreibt er aufgebracht, und schickt mehrere Fotos mit. Josef Seebacher, Sprecher der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes, sagt: „Wir wissen um die Sensibilität des Themas. Aber der Bewuchs war zu hoch.“

Die Arbeiten an dem Wall dauerten mehrere Tage. Somieski ist entsetzt: Der Lärmschutzwall sei „das einzige Stück Natur, das im südlichen Teil von Neugilching im Ortsbereich von vielen Erholung suchenden Anwohnern und Hundebesitzern gerne zu einem kleinen Spaziergang genutzt wird“. Eine Vielzahl heimischer Büsche hätte dort „ein wertvolles Biotop gebildet, an dessen Rand man entlang wandern konnte“. Seiner Meinung nach benötige der Lärmschutzwall auf dieser Seite keine Pflege: „Die Natur hat hier ein kleines Stück Refugium geschaffen, das nun plötzlich vernichtet wurde.“ Der Mensch lebe im Zeitalter des Klimawandels und der Artenzerstörung, aber das scheine offensichtlich noch nicht überall angekommen zu sein. „Hier herrscht offenbar übersteigerte Ordnungsliebe, gepaart mit einem blinden Aktionismus, der vehement zur unaufhörlichen Zerstörung der Lebensgrundlagen von uns und der Natur beiträgt. Wer denkt dabei an unsere Kinder und Kindeskinder. Was hinterlassen wir denen?“

Seebacher versteht die Reaktion. Andere Anwohner hätten jedoch vor eineinhalb Jahren beklagt, die Bäume wären an der Stelle zu hoch, sie sorgten sich um ihre Häuser. Dies sei aber nicht der Grund für die Aktion gewesen. „Wir haben in dem Bereich zu lange nichts gemacht“, erklärte er auf Anfrage des Starnberger Merkur. 10, 15 Jahre lang habe man dort alles wachsen lassen, „wohl auch, um die Anwohner während des Ausbaus der A 96 nicht zusätzlich zu strapazieren“. Nun jedoch sei eine ordnungsgemäße Pflegemaßnahme überfällig gewesen. Viele abgestorbene und kranke Bäume hätten entfernt werden müssen, vor allem Eschen und Weiden. „Im unteren Bereich war der Bewuchs schon verkahlt.“ Die standfesten Bäume sowie Zukunftsbäume, also resistente Arten, seien stehen gelassen worden. Mit der Gemeinde Gilching wurden die Arbeiten abgestimmt. Seebacher räumt jedoch ein, dass man die Anwohner mit Flyern hätte informieren können, dies sei nicht geschehen. „Aber wir können dort keinen Urwald zulassen.“ Die Strauch- und Krautschicht brauche Licht, in kurzer Zeit werde es wieder grün sein in dem Areal. Abgesehen davon stehe die Niederlassung Südbayern auch in der Verantwortung: „Wenn in dem Bereich jemand von einem Ast verletzt wird, kommt sofort der Staatsanwalt.“