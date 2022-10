Kultur frei Haus mit dem Lieferdienst

Teilen

Brachten Musik und Schwung in Gilchings Straßen: die Teilnehmer des Kultur-Lieferdienstes, darunter auch die Kindertanz-Gruppe des Vereins Guichinger Brauchtum. © Dagmar Rutt

Die Neugier war groß bei den rund 30 Menschen, die am Sonntag bei sommerlichen Temperaturen vor dem Seniorenzentrum an der Weßlinger Straße in Gilching auf den Festumzug heimischer Vereine warteten. Organisiert hatte ihn der so genannten „Kultur-Lieferdient“, der sich „Kultur frei Haus“ auf die Fahne geschrieben hat.

Gilching - Station machten die Musikanten und Tänzer auch am Werson-Haus, beim BRK-Seniorenzentrum sowie am Rathaus. Der Umzug war Teil der 8. Kunst- und Kulturwoche, die gestern zu Ende ging.

Warum genau sie von den Pflegerinnen und Pflegern im Rollstuhl vor das Haus geschoben wurden, wussten die Bewohner anfangs nicht so recht. „Was, wir ziehen um?“, fragte eine Dame ungläubig nach. Nein, ein Umzug war nicht vorgesehen, dafür kam der Kultur-Lieferdienst ums Eck und bereitete den Menschen mit kulturellen und traditionellen Darbietungen eine Freude. Aus dem Altdorf kamen die rund 120 Teilnehmer in Tracht und mit Instrumenten – von Sicherheitskräften und der Feuerwehr abgesichert – die Weßlinger Straße entlang, um mit musikalischem Schwung in die Römerstraße einzubiegen. Und dort zeigten die Bewohner des Seniorenzentrums Pichlmayer, dass ihnen der Rhythmus nicht abhanden gekommen ist. Sie klatschten begeistert mit und wippten nur mit den Füßen.

Viel Applaus gab es allgemein, im Besonderen aber für die Kindertanz-Gruppe des Vereins Guichinger Brauchtum, die traditionelle Paartänze vorführten. Begeistert von den Vorführungen war unter anderem ein Bewohner aus Windach, der erst vor zwei Wochen ins Seniorenzentrum gezogen ist. „Es erinnert mich an unsere Erntedankfeste, die im Dorf immer groß gefeiert wurden. Ich finde es gut, wenn für uns hier auch mehr Abwechslung geboten wird“, betonte er.

Auch Roland Schrafstetter, Fahnenträger beim Spielmanns- und Fanfarenzug, zog eine positive Bilanz: „Schee war’s. Uns macht es immer wieder Freude, den Menschen, die hier leben, etwas Abwechslung zu bieten.“ Bedauerlich aber fand er, „dass das Interesse der Anwohner in Gilching nicht sonderlich groß war“. Beim Umzug seien nur wenige Menschen am Straßenrand gewesen, die geklatscht hätten. „Und es gab auch keine geschmückten Häuser. Das war früher anders, lässt aber leider immer mehr nach.“