Mit einer neuen Straße soll es klappen

Die Planer präsentieren eine Lösung - demnach soll die Lärmbelästigung am geplanten Feuerwehrhaus in Gilching gemindert werden.

Gilching – Mit einer Lösung in Punkto neues Feuerwehrhaus wartete Jens Huncke vom Ingenieurbüro Steger & Partner in der Gemeinderatssitzung in Gilching auf. Wie berichtet, soll das neue Zentrum am ehemaligen Festplatz am Starnberger Weg entstehen. Knackpunkt im Rahmen einer Standortanalyse waren wegen der angrenzenden Wohnbebauung lärmschutzrechtliche Vorgaben. Mit dem Bau einer öffentlich gewidmeten Straße hinter dem Festplatz soll das Problem gelöst werden.

„Herausgekommen ist ein völlig neues Konzept“

Der Festplatz, der wegen einer nie benutzen Traglufthalle für Asylbewerber vom Landratsamt bis 2020 angepachtet wurde, bot sich nach einer aufwendigen Suche als einzig brauchbarer Standort für das neue Feuerwehrzentrum an. Problem ist nur, dass sich entlang des Starnberger Wegs, gegenüber vom Festplatz, ein reines Wohngebiet befindet. Auf der linken Seite beginnt zwar das alte Gewerbegebiet, jedoch wurden über viele Jahrzehnte dort auch etliche Wohnungen genehmigt. Aus Lärmschutzgründen bedeutet dies, dass nach 22 Uhr vom Starnberger Weg aus kein Feuerwehr- oder Privatauto mehr auf das Gelände fahren beziehungsweise ausrücken darf, ausgenommen mit Blaulicht.

„Wir kommen aber oft erst nach 22 Uhr oder mitten in der Nacht von unseren Einsätzen zurück und könnten somit nicht mehr mit unseren Einsatzwägen aufs Gelände fahren. Gleiches gelte für Privatautos, mit denen wir bei einem Einsatz ja zum Feuerwehrhaus fahren und nach dem Einsatz das Gelände auch wieder verlassen müssen“, erklärte Feuerwehr-Kommandant Robert Strobl. Ingenieur Huncke betonte: „Wir haben zwar sehr lange in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr an dem Problem getüftelt. Herausgekommen ist ein völlig neues Konzept, das auch dieses Problem löst.“

Kritik übte lediglich die CSU-Fraktion

Geplant ist nun, hinter dem Festplatz vom Starnberger Weg abgehend eine öffentliche Straße zu bauen, von der aus auf das Feuerwehr-Gelände gefahren werden kann. „Dadurch wären wir weit genug weg von der Wohnbebauung, so dass der Immissionsschutz eingehalten wird“, erklärte der Experte. Entlang des Starnberger Weges soll zudem durch entsprechende Bepflanzung ein Lärmschutz entstehen. Auf der Seite des beginnenden Gewerbegebietes ist eine so genannte Kalthalle mit etwa sechs Meter Höhe vorgesehen, die ebenfalls Lärm abhalten soll. „Die Rechtsprechung lässt dies zu und wird auch so vom Landratsamt mitgetragen“, erklärte Bürgermeister Manfred Walter. So soll nun der Bebauungsplan aufgestellt werden.

Kritik übte lediglich die CSU-Fraktion. Christian Bauer monierte, dass mit dem Bau des Feuerwehrhauses der einst festgelegte Grünzug nur noch Makulatur sei. Paul Vogl lehnte das Vorhaben ab, da seiner Meinung nach die Anwohner trotz Schutzmaßnahmen einer Lärmbelästigung ausgesetzt wären. Dem könne man einiges entgegensetzen, sagte Bauamtsleiter Max Huber. Es handle sich um eine erste Konzeption, nun stünden die Vorplanung und das Bebauungsplanverfahren an. „In diesem Rahmen wird im Beisein von Fachleuten wie Architekten und Landschaftsplanern ausführlich darüber diskutiert, wie sich das Areal verträglich und mit viel Grün gestalten lässt.“ Gegen die Stimmen von Bauer und Vogl entschied sich das Gremium für das Vorgehen.

Von Uli Singer