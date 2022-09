Landkreis räumt Hallen in Gilching und Hechendorf

Von: Peter Schiebel

Mitte März richteten rund 70 ehrenamtliche Helfer von Feuerwehr, BRK und THW die Rathausturnhalle in Gilching als Erst- und Notaufnahme für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine her. © Dagmar Rutt

Landrat Stefan Frey sieht derzeit keine Notwendigkeit mehr für Notunterkünfte in Turnhallen des Landkreisse Starnberg.

Gilching/Hechendorf – Die Rathausturnhalle in Gilching und die Turnhalle in Hechendorf werden demnächst wieder komplett Sportvereinen und Schulen zur Verfügung stehen. Landrat Stefan Frey bestätigte auf Anfrage des Starnberger Merkur, dass das Landratsamt beide Hallen demnächst räumen werde.

Die Kreisbehörde hatte Mitte März zunächst die Gilchinger Halle zu einer Erstaufnahmestelle für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet, drei Wochen später folgte die Hechendorfer Halle. Auch wenn dort seitdem nie Menschen aus der Ukraine untergebracht waren und auch der Betrieb in Gilching längst wieder eingestellt war, hält das Landratsamt beide Einrichtungen bis heute vor, um bei einer Zuspitzung der Wohnsituation schnell reagieren zu können. Diese Notwendigkeit sieht Frey nun nicht mehr. Der Landrat: „Die Flüchtlingszahlen sind derzeit konstant, und wir haben gute Unterkünfte akquirieren können.“ Aktuell leben rund 2000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis. Von daher habe er mit beiden Bürgermeistern – Manfred Walter (Gilching) und Klaus Kögel (Seefeld) – das weitere Vorgehen besprochen.

Sobald für die in den Hallen aufgebauten Gegenstände – Betten, Bettzeug, Tische, Stühle, Abtrennungen und dergleichen mehr – geeignete Lagermöglichkeiten gefunden seien, „ziehen wir aus“, betonte Frey. Ein Teil der zum Teil neu angeschafften Sachen komme ins Katastrophenschutzlager des Kreises nach Machtlfing, darüber hinaus würden noch Räumlichkeiten gesucht. In Hechendorf könnte die Turnhalle eventuell sogar schon bis Ende der Woche mit Unterstützung durch den Bauhof der Gemeinde Seefeld sowie Feuerwehr und TSV Hechendorf geräumt werden, sagte der Landrat. Allerdings stellte er auch klar: „Ich kann nicht garantieren, dass nicht wieder eine Situation eintritt, wo Not am Mann ist und wir Turnhallen als Notunterkünfte brauchen.“