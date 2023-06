Leichte Verbesserung bei Radl-Klima in Gilching

Von: Hanna von Prittwitz

Radeln auf der Römerstraße in Gilching: Das macht nicht wirklich Spaß und ist gefährlich. Bei der Sicherheit sehen die Gilchinger Radler erheblichen Verbesserungsbedarf. © Andrea Jaksch

97 Radlerinnen und Radler haben in Gilching am Fahrradklimatest des ADFC teilgenommen und ihre Gemeinde aus Sicht der Radler bewertet. Das Ergebnis: Schulnote 4,05. Das ist etwas besser als 2020.

Gilching – Die Gemeinde Gilching und ihre Radler – das birgt eine Menge Konfliktpotenzial seit jeher. Mit der Note 4,05 landete Gilching bundesweit bei der Ortsgrößenklasse unter 20 000 Einwohner auf Platz 303 von 474. Bei der Ortsgrößenklasse in Bayern ist es Platz 71 von 100 geworden. Und im Landkreis? Da sind nur Wörthsee (4,16) und Starnberg (4,34) schlechter unterwegs. Die gute Nachricht: Die Bewertung ist ein bisschen besser als 2020.

Am meisten störte die Radler bei der Notenverteilung die Führung an Baustellen (4,8), die Breite der Radwege (4,9) sowie die Falschparkerkontrollen auf Radwegen (4,9). Besser bewerteten sie die Öffnung von Einbahnstraßen (3,1), die Erreichbarkeit des Stadtzentrums (3,1) sowie die Tatsache, dass Alt und Jung auf dem Rad sitzen (3,3). Die Fahrradförderung in jüngster Zeit bewerten sie mit 4,6, das gilt auch für die Ampelschaltungen für Radler sowie das Fahren im Mischverkehr mit Pkw. Auf der Skala von 1 bis 6 bewerteten sie den Spaß-Faktor im Durchschnitt mit 4,2 und fühlen sich eher nicht ernst genommen (4,0). Note 4,9 gab es dafür, dass die Gemeinde es offensichtlich zu großzügig duldet, dass auf Radwegen geparkt wird. Um auf die Missstände aufmerksam zu machen, fanden immer wieder Veranstaltungen statt. Angefangen bei einer Radeldemo, bei der sich die Teilnehmer bunte Badenudeln an die Räder klemmten, die den richtigen Abstand von den Pkw zu den Rädern simulieren sollten, über ADFC-Aktionen zum Thema Sicherheit.

Jeder fünfte gibt der Sicherheit eine 6

Denn 40 Prozent der Radlerinnen bewerteten das Sicherheitsgefühl auf der Skala von 1 bis 6 mit 5, 22 Prozent gar mit 6. 36 Prozent finden, dass Radler auf Radwegen und Fahrradstreifen eher nicht so sicher unterwegs sind, 34 Prozent stören sich an häufigen Konflikten. Note 4,9 gaben sie für die Breite der Radwege, mit Note 39 bewerteten sie den Zustand der Radwege, mit 4,8 die Tatsache, dass Radfahrer bei Baustellen meist absteigen müssten. Fahrräder in öffentlichen Verkehrsmitteln scheinen auch ein Problem zu sein, jedenfalls gab es dafür nur die Note 4,6. Für die Erreichbarkeit der Nachbarorte, die Sicherheit auf den Wegen und Abstellmöglichkeiten an Bahnhöfen gab es Noten zwischen 3,7 und 3,1.

Im Vergleich zu 2022 ist die Akzeptanz mit 4,0 gleich geblieben, besser bewertet wird die Werbung für das Radfahren (von 4,6 auf 4,2 verbessert), das generationenübergreifende Radfahren (von 3,7 auf 3,3) und die Medienberichterstattung (von 4,2 auf 3,9). Ein bisschen besser geworden ist offensichtlich auch der Winterdienst (von 3,6 auf 3,4), die Falschparkerkontrolle auf Radwegen (von 5,2 auf 4,9) sowie die Ampelschaltungen für Radler (von 4,8 auf 4,6). Auch das Sicherheitsgefühl bewerteten die Radler ein bisschen besser (4,5 statt 4,7), und bei Konflikten mit Fußgängern empfinden sie eine Verbesserung (von 4,2 auf 3,9). Stress empfanden sie 2020 allerdings weniger (3,9, jetzt 4,2). Die Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln hat sich verschlechtert (von 4,3 auf 4,6). Als besser bewerteten die Testradler die Wegweisung für Radler (von 4,1 auf 3,9 verbessert) sowie den Fahrradverleih (von 4,9 auf 4,3 verbessert).

Die ADFC-Ortsgruppe Gilching hat die Ergebnisse noch nicht ausgewertet und wollte sich entsprechend noch nicht äußern. Jakub Tobolar lobte jedoch die gute Darstellung der Auswertung. Diese ist unter fahrradklima-test.adfc.de zu finden.