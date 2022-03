Lüften bleibt auf dem Stundenplan

Von: Laura Forster

Ohne Lüften geht es auch in Zukunft nicht am CPG. © Gregor Fischer

Bereits im vergangenen August war das Thema Luftfilter auf der Tagesordnung des Zweckverbands für weiterführende Schulen im westlichen Landkreis. Nun hat Grünen-Gemeinderat Herbert Gebauer die Angelegenheit mit einem Antrag wieder auf den Tisch gebracht.

Gilching – Lange sah es so aus, als sei das Thema Luftreinigungsgeräte für das Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching und die Realschule Herrsching abgeschlossen. In dieser Woche diskutierten die Mitglieder des Zweckverbands für weiterführende Schulen im westlichen Teil des Landkreises jedoch erneut darüber. Grund war ein Antrag von Herbert Gebauer, Grünen-Gemeinderat in Gilching. Er forderte, dass die Räume im F-Trakt des Gymnasiums, in denen vor allem fünfte und sechste Klassen unterrichtet werden, für die es noch keine generelle Corona-Impfempfehlung der Stiko gibt, mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden. „Dies sind die einzigen Klassenzimmer in ganz Gilching, die weder an eine zentrale Lüftungsanlage angeschlossen sind, noch über zusätzliche Filteranlagen verfügen“, heißt es im Antrag. Bereits im vergangenen August hatte sich der Zweckverband mit dem Thema auseinandergesetzt und nach Rücksprache mit der Schulleitung Luftreinigungsgeräte für sechs schlecht zu lüftende Stufensäle angeschafft.

Elisabeth Mayr, die seit wenigen Wochen die neue Direktorin des CPG ist, begrüßte den Antrag Gebauers in der Sitzung. „Die Kinder sitzen wegen der andauernden Fensterlüftung mit Mänteln in den Klassen.“ Im August, als zum ersten Mal über Luftreinigungsgeräte gesprochen worden sei, wäre die Situation eine andere gewesen. „Damals haben wir nicht gedacht, dass noch einmal eine Welle kommt“, sagte Mayr.

Manfred Walter, Verbandsvorsitzender und Bürgermeister von Gilching, wies auf die Gleichberechtigung der Schulen hin, für die der Zweckverband zuständig ist. „Uns muss bewusst sein, dass, wenn wir uns heute für die Ausstattung mit Luftreinigungsgeräten entscheiden, das auch für die Realschule Herrsching gilt.“ Die Kosten allein für die Geräte in den 26 Klassenzimmern des F-Trakts des Christoph-Probst-Gymnasiums würden sich auf 900 bis 3000 Euro pro Gerät belaufen. „Ich denke, wir können das Geld in der Zukunft für andere Dinge gebrauchen“, sagte Dr. Stefan Hartmann (FDP) und spielte auf die stark steigenden Heizkosten an. „Ich halte Maske tragen und Lüften für ausreichend. Die Luftreinigungsgeräte wären eine sedierende Maßnahme für die Eltern“, so der Apotheker.

Oliver Fiegert (BfG) teilte mit seinen Verbandskollegen seine Erfahrung als Vater von Schulkindern, von denen eins im F-Trakt und ein anderes in der Arnoldus-Grundschule, die mit Luftfiltern ausgestattet ist, unterrichtet wird. „Wir merken keinen Unterschied bei den Infektionen. Die Geräusche stören die Kinder eher. Ich würde das Geld nicht investieren“, sagte der Gilchinger Gemeinderat.

Florian Tyroller (Grüne), der selbst Lehrer in Germering ist, betonte, wie wichtig die Frischluftzufuhr ist. „Ich denke, eine richtige Lüftungsanlage wäre sinnvoller als Luftreinigungsgeräte, die die Luft nur umwälzen.“ Die Kosten dafür würden allein im F-Trakt bei rund zwei Millionen Euro liegen, war in der Sitzungsunterlage nachzulesen.

Mit drei Gegenstimmen entschieden sich die Mitglieder des Zweckverbands dafür, den Antrag von Herbert Gebauer abzulehnen.