„Machen Sie Ihr Leben fein“

Von: Hanna von Prittwitz

Glückliche Schar in festlichen Roben und Aufbruchstimmung: die Abiturienten des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching, die am Freitag ihre Zeugnisse entgegennahmen. © Andrea jaksch

Zeugnisübergabe am Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching: Das ist seit jeher ein großes Fest. Schulleiterin Elisabeth Mayr überreichte am Freitag 137 Abiturienten das begehrte Zertifikat und die traditionelle weiße Rose. Erstmals vergaben Elternbeirat und Förderverein auch die Weiße Rose für besonderes Engagement.

Gilching – Glückliche junge Menschen in festlichen Roben, stolze Eltern, eine Schulfamilie in Feierlaune: In der geschmückten Turnhalle, auf großer Bühne, nahmen die 137 Abiturienten des Christoph-Probst-Gymnasiums am Freitag einzeln ihre Zeugnisse entgegen. 37 von ihnen erreichten einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma, zwei die Bestnote 1,0.

„Das Leben ist eine feine Sache“ – mit diesem Satz des Zeitzeugen Abba Naor begann Schulleiterin Elisabeth Mayr ihre Rede. „Kaum ein Ausspruch hätte, wie ich finde, besser zur Abiturfeier im Jahr 2023 gepasst.“ Abba Naor habe ihn den Schülern immer wieder staunend, fragend und mahnend zugerufen, wenn er in der Schule zu Besuch gewesen sei. „Hier und heute ist es fein, alles ist fein“, sagte Mayr und zitierte auch die Deutung aus dem Duden: „Eine feine Sache stellt sich ein, wenn man nach Überwindung einer Schwierigkeit sich in einer glücklichen Lage befindet.“ Der Begriff zog sich durch ihre Rede, bei der Bilanz der Schuljahre, den Erlebnissen und den Dankesworten. Sie wünsche den jungen Menschen auch ein feines Leben. „Ganz bewusst sage ich nicht erfolgreiches Leben“, schloss sie, denn Erfolg werde oft mit falschen Maßstäben gemessen. Sondern: „Machen Sie Ihr Leben fein. Suchen Sie sich die Aufgabenfelder, die Ihnen Freude bereiten, gehen Sie die Probleme an, zeigen Sie, was in Ihnen steckt.“

Maureen Hermsen, Vorsitzende des Elternbeirats, erinnerte an die Werte des CPG, die im Schulalltag eine zentrale Rolle spielen würden. „Obwohl die Schule so riesig ist mit fast 1600 Schülerinnen und Schülern, fühlt sie sich noch immer familiär an. Das ist eine Leistung und bei Weitem nicht selbstverständlich“, sagte sie. Gymnasiasten und Eltern seien gemeinsam während der Schulzeit gewachsen. Spätestens mit Erreichen der Oberstufe habe sich auch die Elternrolle merklich verändert, sie hätten das Loslassen lernen müssen. Nun würden die jungen Menschen voller Erwartungen, Hoffnungen und Vorfreude ins Leben außerhalb der Schule aufbrechen. „Wir wünschen euch, dass euch die Werte, die ihr hier am CPG mitbekommen habt, immer Orientierung geben mögen.“

In Vertretung von Bernd Zeilmaier, dem Vorsitzenden des in diesem Schuljahr neu gegründeten Fördervereins, übergab Hermsen dann den neu ins Leben gerufenen Schulpreis Weiße Rose für besonderes Engagement an Oberstufensprecherin Leni Fülop. „Ihr habt es geschafft“, rief Landrat Stefan Frey den Abiturientinnen und Abiturienten schließlich zu. Und warb für die Region: „Wir brauchen Euch hier.“