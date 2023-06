Maler verschenkt seine Bilder

Teilen

Malender Heimatchronist: Zur Ausstellungseröffnung von Wilfred Waiblinger (oben, r.) kamen auch Bürgermeister Manfred Walter (2.v.l.) und die Musiker Dieter Kuttenberger (l.) und Hans Gschrey. © Photographer: Andrea Jaksch

Der „passionierte Sonntagsmaler“ Dr. Wilfred Waiblinger präsentiert derzeit 60 Ansichten von Gilching im Rathaus. Bei der Eröffnung am Freitagabend kündigte er an, alle Gemälde verschenken zu wollen.

Gilching – „Das ist ein Rekord“, schwärmte Gilchings Bürgermeister Manfred Walter am Freitagabend anlässlich der Eröffnung einer Bilder-Ausstellung mit Motiven aus dem Gemeindegebiet. Rekord deshalb, weil erstmals zu einer Vernissage rund 70 Besucher ins Rathausfoyer gekommen waren – weit mehr als bei bisherigen Ausstellungen. Dazu eingeladen hatte Dr. Wilfred Waiblinger, der unter dem Titel „Unser Gilching – entdecke, wo du lebst“ 60 Aquarelle und Ölgemälde aus dem eigenen Maleratelier präsentierte.

„Ein Spaziergang durch diese Ausstellung ist etwas ganz Besonderes und bereitet ein echtes Vergnügen“, sagte Walter. „Es ist ein echter Schatz, der hier geschaffen wurde.“ Nicht ohne Stolz zeigte er auf ein Aquarell, das das ehemalige Rathaus zeigt und seit Jahren schon die Wand im Bürgermeisterzimmer ziert. „Jetzt habe ich es vorübergehend als Leihgabe für die Ausstellung abgenommen.“

Waiblinger ist mit seiner Familie vor vierzig Jahren nach Gilching gezogen und engagiert sich seither auch ehrenamtlich in sozialen Bereichen. Er verwies unter anderem auf Motive, die heute schon der Vergangenheit angehören, darunter ein blühender japanischer Kirschbaum, der ursprünglich an der Tankstelle Silbernagel Spaziergänger begeisterte, oder sibirische Schwertlilien an der Asphaltmischanlage. „Für mich spannend war immer wieder mal die Kombination nicht zusammengehörender Motive“, erklärte Waiblinger.

Er selbst bezeichnet sich als passionierten Sonntagsmaler, der mit organisierten Wanderungen und nun durch die Ausstellung dazu beitragen möchte, „dass die Menschen bewusster und offenen Auges durch unsere Heimat gehen“.

Ansturm aufAnmeldeliste

Den Nerv getroffen hatte er unter anderem bei den Gemeinderäten Rosemarie Brosig (BfG) und Matthias Vilsmayer (FW). Strahlend erzählten sie unisono, anhand der Bilder festgestellt zu haben, dass Gilching nicht nur sechs, wie bisher bekannt, sondern sogar sieben Berge habe. Überrascht und begeistert waren die Besucher, als der Künstler verkündete: „Sämtliche Bilder werden verschenkt. Wer sich ein Motiv ausgesucht hat, kann sich in die Liste mit dem Titel des Bildes eintragen und bekommt dieses nach der Ausstellung ausgehändigt.“ Was tatsächlich zu einem Ansturm auf die Anmeldeliste führte. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage durch die „Altbayerische Wirtshausmusi“. Die Ausstellung ist noch bis 4. Juli zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Uli Singer