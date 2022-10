Abzocke mit Bitcoin-Versprechen über Tinder: 50 000 Euro futsch

Von: Peter Schiebel

Ein Gilchinger ist von einer Internet-Betrügerin mit einem falschen Bitcoin-Versprechen abgezockt worden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Ein 41 Jahre alter Mann aus Gilching hat 50 000 Euro verloren, weil ihn eine Internetbekanntschaft abgezockt hat. Jetzt ermittelt die Polizei.

Gilching – Falsche Polizisten, falsche Staatsanwälte, Enkeltrick, Schockanrufe, die vorgetäuschte große Liebe – die Liste der Betrugsmaschen ist lang, mit denen zumeist straff organisierte Banden versuchen, an Geld und Wertgegenstände unbescholtener Bürger zu kommen. Mit einer ganz neuen Masche hat nun die für Gilching zuständige Polizeiinspektion Germering zu tun. Dabei geht es um die Investition in Kryptowährung, also Bitcoin, Ethereum und Co. Ein 41 Jahre alter Mann aus Gilching hat auf diese Weise 50 000 Euro verloren.

Wie die Beamten mitteilen, machte der Mann über die Internetplattform Tinder die Bekanntschaft eine Frau, die sich „Martyna“ nannte. Seit September hatten die beiden mehrfach über das Internet Kontakt miteinander. „Die Frau war sehr überzeugend und und animierte ihn, Geld in Kryptowährung zu investieren“, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Zunächst habe der Gilchinger erfolgreich kleinere Beträge angelegt, letztlich aber 50 000 Euro auf eine Webseite überwiesen, die dieses Geld in Bitcoin umwandeln sollte. Ein Bitcoin wurde gestern für knapp 20 000 Euro gehandelt, der historische Höchstkurs lag im November vergangenen Jahres bei gut 70 000 Euro. Offenbar lockte „Martyna“ den Gilchinger mit satten Gewinnen.

Die Überweisung jedenfalls stellte sich als fataler Fehler heraus. Denn weder wurden dem Gilchinger Bitcoin gutgeschrieben, noch konnte er die Überweisung rückgängig machen. Der Polizeisprecher: „Vom Geld des Anlegers fehlt seither jede Spur.“ Ob der Fall aus Gilching Auftakt einer neuen Betrugsmasche ist oder ein besonders dreister Einzelfall bleibt, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.