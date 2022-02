Massive Kritik an Wohnprojekt

Ein großes Fragezeichen steht nach wie vor über der Entwurfsplanung Ortsmitte Gilching. Darunter fällt ein Wohnprojekt mit rund 30 Wohneinheiten, die anstelle eines Getränkemarkts entstehen sollen.

Gilching - Weil sich laut Bürgermeister Manfred Walter die Einwände der Anwohner häufen, soll nun ein temporärer Gestaltungsbeirat eingeschaltet und bis dahin das Bebauungsplanverfahren zurückgestellt werden.

Um den massiven Einwänden der Anwohner der Planungen an der Kreuzung Hochstift-Freising-Weg/Karolingerstraße etwas entgegenzusetzen, regte Walter am Montag in der Sitzung des Bauausschusses an: „Wir müssen alles extrem gut abwägen. Wählen die Nachbarn letztendlich den Gerichtsweg, müssen wir gut gewappnet sein.“ Die umfangreichen Einwände beziehen sich laut Walter überwiegend auf die „massive, dichte und hohe Wohnbebauung“. Wie berichtet, ist anstelle des Getränkemarktes der Bau von insgesamt 30 Wohnungen vorgesehen. Walter: „Ich setze auf den Gestaltungsbeirat, der uns ja schon beim Raiffeisengebäude an der Römerstraße zur Seite gestanden hat.“ Er wies außerdem darauf hin, dass es nicht darum gehe, das Baurecht an der Stelle zu reduzieren. „Uns geht es nur darum, die Gestaltung wesentlich geschmeidiger hinzubekommen.“

Bauamtsleiter Max Huber verwies auf die Notwendigkeit von Wohnraum und dass deshalb im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung die verdichtete Bauweise auch gefördert werde. „Es ist für die Ortsmitte von Gilching von großer Bedeutung, dass bestehende Baulücken geschlossen werden. Daher wird das Bauvorhaben aus Sicht der Ortsmitte-Entwicklung grundsätzlich begrüßt“, betonte Huber. Er räumte aber auch ein, dass insbesondere bei der Wohnbebauung Verbesserungsbedarf bestehe und deshalb die Einschaltung des Gestaltungsbeirats durchaus Sinn ergebe.

Skepsis überwog bei Dr. Stefan Hartmann (FDP). „Wir haben bereits viel Hirnschmalz in die Planungen gesteckt. Ich bezweifle, dass deutliche Verbesserungen möglich werden“´, sagte er. „Die Nachbarn werden sich durch einen Gestaltungsbeirat nicht beeindrucken lassen.“ Vielmehr befürchtet er, dass der Bauwerber durch die neuerliche Verzögerung die Lust an dem Projekt verliere und das Grundstück an einen Bauträger verkaufe. „Dagegen sind wir leider nicht gefeit“, sagte Walter. „Allerdings hätten wir diese Verdichtung nie zugelassen, wäre der Antragsteller ein Bauträger gewesen“, räumte er ein.

Für eine Beschleunigung des Verfahrens votierte auch Manfred Herz (CSU). „Je länger es dauert, desto teurer wird es. Ich glaube auch nicht, dass durch die Einschaltung des Gestaltungsbeirates die Nachbarn zufriedenzustellen sind.“

Dass ein Gerichtsverfahren weit länger dauern werde als der Versuch, durch den Gestaltungsbeirat das Optimale herauszuholen, daran erinnerte wiederum Bauamtsleiter Huber. „Vor Gericht würde es sich außerdem mit Sicherheit positiv auswirken, wenn wir beweisen können, dass wir bei der Gestaltung alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben.“ Einstimmig beschloss der Ausschuss die Einschaltung des Gestaltungsbeirats.

