Messring lässt es krachen

Die Firma Messring ist Weltmarktführer im Bereich der Crashtest-Anlagen. Diese Woche feierte das Unternehmen den Einzug in ein neues Gebäude auf dem Air-Tech-Gelände am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Zur Einweihung gab es ein „Crash-Testival“.

Gilching – „Don’t mess with Messring“ („Leg dich nicht mit Messring an“) stand auf dem Auto, das diese Woche zu Vorführzwecken mit 70 km/h in ein stehendes Fahrzeug krachte. So feierte die Firma Messring ihren neuen Standort auf dem Air-Tech-Gelände am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Weltweit verkauft das Unternehmen Testanlagen an Automobilhersteller, Versicherungen und Testlabore. Das Motto lautet: Den Verkehr sicherer machen.

Das Unternehmen zog bereits vor zwei Jahren von Krailling nach Gilching. Wegen Corona holte die Firma die Eröffnungsfeier diese Woche nach. Grund für den Umzug war Platzmangel. „Wir sind gewachsen und brauchen Platz, um weiterzuwachsen“, sagte Pressesprecher Alex Kiendl. Aktuell zählt Messring 165 Mitarbeiter, in dem neuen Gebäude haben bis zu 200 Mitarbeiter Platz – auf mehr als 7000 Quadratmetern. Die Firma wird von den Geschäftsführern Robert Weber und Dierk Arp geleitet. Letzterer ist „superzufrieden“ mit dem neuen Standort, „wir haben ein Hotel in der Nähe, eine Kantine und viele Parkplätze“. In einer großen Halle befindet sich eine Crashtest-Anlage mit einer 100 Meter langen Fahrbahn und zwei Schlittentestanlagen. Dort werden Crash-Versuche zu internen Forschungszwecken gemacht und Kundenaufträge vormontiert.

Am Donnerstag fand der Auftakt zur zweitägigen Einweihungsfeier statt. Zwischen Vorträgen und Workshops ließen es die Mitarbeiter im Wortsinn krachen. „Are you ready to rumble?“ rief ein Mitarbeiter. Daraufhin raste ein kleiner Skoda mit 70 km/h die Bahn der Anlage entlang. Am Ende stand ein alter Golf, am Boden befestigt und mit einem schweren Block stabilisiert. Mit einem lauten Knall krachten die Fahrzeuge aufeinander. Die Menge jubelte. Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Gilching nutzten den nachgestellten Verkehrsunfall, um die Rettung von Personen zu üben.

Aktuell realisiert die Firma zehn größere Projekte. Kürzlich erst bauten die Mitarbeiter eine Anlage in Indien auf. Dafür reisten sie für mehrere Wochen dorthin. „Das ist eine tolle Chance, die Welt zu sehen“, sagte Kiendl.

Messring unterscheidet seine Bereiche in „active safety“ und „passive safety“. Die „active safety“ beinhaltet alles, was vor dem Unfall für dessen Vermeidung sorgt, wie beispielsweise Notfallbremssysteme. Die „passive safety“ sorgt dafür, dass es beim Unfall zu so wenig Verletzungen wie möglich kommt. Dafür kommt die Schlitten-Testanlage („Compact Impact Sled“) zum Einsatz. Das ist ein System, das eine zerstörungsfreie Simulation von einem Unfall nachstellen kann. So können beispielsweise Kindersitze getestet werden.

Zur Ausstattung gehört neben normgerechten Dummys auch der sogenannte ASTERO (Active Safety Test Robot). Dieser Roboter ahmt Menschen im Verkehr nach und testet die Fußgängererkennung und Notbremsfunktion von Fahrzeugen. Die Beleuchtung spielt eine besondere Rolle in der Datenerfassung. Um die Vorgänge so genau wie möglich festhalten zu können, werden sogenannte High-Speed-Aufnahmen gemacht, die gutes Licht benötigen.

Geschäftsführer Arp packte bei der Vorführung selbst mit an, denn „hier arbeiten alle mit“, sagte er. Er freut sich über den neuen Standort und die „tolle Arbeit“, nur mit dem Fachkräftemangel hat auch Messring zu kämpfen. Die Firma bietet Ausbildungsplätze und Praktika an. „Erst kann man sich weniger unter der Arbeit vorstellen, aber wenn man erst mal hier ist, haben wir eine schöne Geschichte zu erzählen“, erklärte Arp.

Der größte Teil der Mitarbeiter bei Messring sind Ingenieure und Techniker. Der Frauenanteil sei gestiegen, sagte Arp. Alle Nationalitäten und Geschlechter seien bei Messring willkommen. Am Ende „entscheiden die Fähigkeiten“, sagte Arp.

Mathilda Trausch