Modelleisenbahner im Glück

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Da schlagen die Herzen höher: Thomas Lauß und Tobias Meier zeigen Torsten Jäckel und Tochter Annika (10) Details an einer Modelleisenbahn (v.l.). © Andrea Jaksch

Ein großer Andrang herrschte am Sonntag beim Gilchingr Rathaus: Dort trafen sich bei einem Verkaufsmarkt die Fans von Modelleisenbahnen.

Gilching – Viel Trubel herrschte am Sonntag rund um das Gilchinger Rathaus: Tobias Meier und Franz Gruber hatten nach langer Corona-Pause wieder zu einem Modelleisenbahn-Markt geladen. Die rund 30 Modellbahnhändler kamen bis aus Rosenheim.

Eltern und ihre Kinder, Sammler und Neugierige scharten sich um die Stände im Rathaussaal. Parkplätze vor der Tür waren Mangelware. Dabei war sich Tobias Meier (48) im Vorfeld gar nicht ganz sicher gewesen, ob die Zeit schon reif ist für eine derartige Veranstaltung, doch der Mut der Veranstalter wurde belohnt. „Jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit hält der Modellbahnvirus Einzug in die deutschen Haushalte“, sagt Meier zur Erklärung. Er organisiert Märkte und Ausstellungen schon seit einigen Jahren in Gilching, immer gemeinsam mit Franz Gruber.

Natürlich war auch die eine oder andere Bahn im Rathaus aufgebaut. Überall wurde gefachsimpelt, und etliche Besucher gingen mit schönen kleinen Schätzen nach Hause. Auch Gruber besitzt eine Anlage, er hat sie von seinem Vater bekommen. Ein bisschen ist sie auch der Grund, warum er schon so lange ehrenamtlich immer wieder Ausstellungen organisiert. Daheim hat Gruber nämlich nicht den Platz für die 3,50 Meter breite und elf Meter lange Modellbau-Anlage. „Die passt super in die Mensa des Christoph-Probst-Gymnasiums“, sagt er. Auch dort fanden schon Ausstellungen statt. Wie viele Loks er hat, darüber schweigt er sich aber aus. „Das ist eine goldene Regel“, sagt er – und erzählt die Geschichte von dem Modelleisenbahner, der abends in der Wirtschaft mit seiner Anlage und seinen Schätzen geprahlt hatte. „Als er nach Hause kam, war alles geklaut.“

Am Sonntag aber wurde nur ver- und gekauft. Die Pandemie hat dem Thema Modelleisenbahn neuen Schwung gegeben, glaubt Meier. „Für uns hat sich dadurch ja nicht viel geändert Wir waren vorher im Keller und sind dort einfach geblieben“, sagt er und lacht. Er selbst schraubt und tüftelt auch gerne an Loks und Zügen herum, da muss dann auch mal was verschickt werden. Der gelernte Kaufmann leitet seit 2016 den DHL-Paketshop in Gilching, und das kommt ihm sehr zugute: „Ich hatte keine Lust mehr, mich mit meinen Päckchen bei der Post anzustellen.“

Am Sonntag hatten Meier und Gruber alle Hände voll zu tun, nach dem Markt ab 15 Uhr bauten sie wieder ab. Anbetracht des Erfolgs dürfte es 2023 wohl eine weitere Auflage geben.