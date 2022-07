Mögliche Route für den Gilchinger Ortsbus

Teilen

Gilchings Senioren wünschen sich einen Ortsbus. Ob daraus was wird, entscheiden die Kosten. © dpa

Vielleicht wird es doch noch was mit dem Ortsbus für Gilching – seit Jahren schon ist er im Gespräch. Nun steht zumindest die Route fest. Die Finanzierung ist offen.

Gilching – Seit fünf Jahren diskutieren Gemeinde, Landratsamt Starnberg sowie der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV), in Gilching auf Wunsch des Seniorenbeirats eine Ortsbuslinie einzurichten. In der Sitzung des Verkehrsausschusses diese Woche gab Bürgermeister Manfred Walter einen aktuellen Sachstandsbericht.

Das Ganze habe sich verzögert, da es Veränderungen im öffentlichen Busverkehr gegeben habe und deshalb auch eine ursprünglich erarbeitete Streckenführung angepasst werden habe müssen, sagte Walter und stellte einen aktualisierten Linienverlaufsplan vor. Eingesetzt werden solle ein „sehr kleiner E-Bus“ ab dem S-Bahnhof Gilching-Argelsried. Insgesamt ist eine Route, geplant, die in drei Schleifen durch Gilching führt. Eine Schleife beispielsweise geht über die Karolinger Straße, den Görbelmoosweg und die Weßlinger Straße zurück zum S-Bahnhof.

Martin Pilgram (Grüne) kritisierte, dass bei der Linienführung der Ortsteil Geisenbrunn nicht berücksichtigt worden sei. „War dies Absicht oder ein Versehen?“, wollte er wissen. Weder noch, sagte Walter. Doch für die Geisenbrunner sei die S-Bahn fußläufig erreichbar. Von dort aus könnten sie bis Gilching-Argelsried fahren und dann den Bus nutzen.

Auf die Befürchtung im Gremium, dass der Bus wegen der vielen geparkten Autos in allen Ortsteilen Schwierigkeiten haben würde durchzukommen, erklärte Walter: „Um freie Fahrt zu gewährleisten, werden wir konsequent mit Parkverboten arbeiten müssen.“ Tobias Baumann vom Bürgerservice ergänzte: „Wir wenden uns an alle Bürger in Gilching, künftig ihre Autos nicht mehr an der Straße abzustellen, sondern in die dafür vorgesehenen Garagen zu fahren.“

Geklärt werden müssen nun Lademöglichkeiten und Finanzierung. „Wir haben noch überhaupt keine Größenordnung, was die Kosten angeht“, sagte Walter im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Gemeinde müsse sie jedoch alleine tragen. „Ob wir uns das leisten können, darüber entscheidet im Herbst der Gemeinderat.“

Uli Singer