Muffins für die Rettungskräfte

Von: Hanna von Prittwitz

Auf der Gegenseite war gerade aufgeräumt worden, da krachte es auf der Linder Autobahn A 96 erneut: die Einsatzstelle am Samstag. © Feuerwehr Geisenbrunn

Unfälle, Personenrettungen und Brandalarm: Die Feuerwehren waren viel unterwegs, vor allem die Geisenbrunner.

Gilching – Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehren Gilching, Geisenbrunn und Steinebach-Auing: Sie wurden am Samstag zu zwei Unfällen auf der A 96 auf Höhe des Parkplatzes Kreuzlinger Forst alarmiert, weil sich dort binnen zwei Stunden zwei schwere Unfälle ereigneten. Die Feuerwehr Geisenbrunn war die Tage zuvor schon ordentlich unterwegs gewesen.

Wie die Feuerwehr Geisenbrunn berichtet, kam es am Samstag gegen 15 Uhr zu dem ersten Unfall in Fahrtrichtung Lindau. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert, gemeinsam mit den Geisenbrunnern rückten die Feuerwehren Steinebach-Auing und Unterpfaffenhofen aus. „Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufende Betriebsstoffe“, so die Geisenbrunner. „Gerade als wir im Begriff waren, die Absicherung aufzulösen, kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall.“ Die Feuerwehren Unterpfaffenhofen und Germering machten sich umgehend auf den Weg. Bei den Unfällen wurden zwei Menschen verletzt.

Für die Geisenbrunner war es schon am Donnerstag wegen mehrerer Personenrettungen turbulent gewesen, Samstagnacht um 1 Uhr folgte die nächste. Wie sie berichten, führten sie zeitgleich zu dem Unfall eine weitere Sicherheitswache durch, und wurden kurz nach den beiden Unfällen noch zu einer weiteren Personenrettung alarmiert – wenngleich bei der Anfahrt dann schon abbestellt. Kurz nach 23 Uhr ging jedoch erneut der Alarm. „Anwohner verständigten die Feuerwehr, da sie einen Brandgeruch wahrgenommen hatten. Nach längerer Erkundung konnte ein Räucherofen für Fische als Ursache für die Geruchsbelästigung ausfindig gemacht werden.“ So gab es von Mittwoch bis Samstag Abend 13 Einsätze der Ehrenamtlichen.

Nette Geschichte am Rande: Die Wartezeit bei dem ersten Unfall auf der A 96 „wurde uns im wahrsten Sinne des Wortes versüßt. Ein Pärchen welches im Stau stand, überreichte uns Muffins, die sie auf dem Rückweg von einer Familienfeier noch dabei hatten. Darüber haben wir uns sehr gefreut.“