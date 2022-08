Nachfolger steht in den Startlöchern

Könnte sein Nachfolger werden: Albert Pfannes, technischer Leiter des Wasserwerks (r.) und Tobias Resch, frischgebackener Wassermeister bei den Gemeindewerken in Gilching. © uli singer

Überall fehlen Fachkräfte und Azubis. Beim Wasserwerk in Gilching laufen die Dinge dagegen entspannt. Dort gibt es wohl auch schon einen Nachfolger für den technischen Leiter Albert Pfannes. Tobias Resch hat im August seine Freisprechung zum Wassermeister gefeiert.

Gilching – Während viele Unternehmen verzweifelt auf Mitarbeitersuche sind, explizit auch auf der Suche nach engagiertem Nachwuchs, schätzt sich Albert Pfannes nach eigenen Worten glücklich. Der technische Leiter der Gemeindewerke Gilching, Bereich Wasserwerk, sagt offen: „Wir haben derzeit sieben Mitarbeiter, davon zwei Auszubildende. Mehr Azubis könnten wir gar nicht optimal betreuen.“ Richtig stolz ist Pfannes auf seinen neuen Wassermeister, der 2013 als Azubi bei ihm angefangen hatte. „Seine Fähigkeiten habe ich von Anfang an erkannt, ich hab’ ihn deshalb auch gefördert und aufgebaut und ihn bei seinem Wunsch, sich als Wassermeister weiterzubilden, voll unterstützt.“ Wichtig sei für alle Mitarbeiter, dass sie innerhalb der Firma eine Perspektive sähen „und sich deshalb auch mit ihrer Arbeit identifizieren können“.

Weil er diese Perspektive sah, besuchte Tobias Resch ein halbes Jahr lang die Meisterschule in Rosenheim. Im August feierte der 24-Jährige nun seine Freisprechung zum staatlich geprüften Wassermeister, der Meisterbrief hängt eingerahmt in seinem Büro. „Für mich war es wichtig, einen würdigen Nachfolger zu haben, wenn ich mal in etwa zwei Jahren in Rente gehe. Und den habe ich in Tobias gefunden“, betont Pfannes.

Als Albert Pfannes im Jahr 2009 bei den gemeindlichen Wasserwerken als Wassermeister anfing, musste er einen Scherbenhaufen aufräumen. Ein Schuldenberg und ein marodes Rohrsystem waren zu bewältigen beziehungsweise zu sanieren. Die Situation war dermaßen kritisch, dass der Gemeinderat seinerzeit darüber nachdachte, das Wasserwerk zu privatisieren. Dazu kam es dann aber doch nicht. Stattdessen holte Bürgermeister Manfred Walter Albert Pfannes als Experten mit ins Boot.

„Es war eine schwierige Situation, als ich angefangen habe. Erst einmal musste ich mir einen Überblick über alles machen und dann beginnen, die Probleme anzupacken“, erinnert sich Pfannes. Auffallend sei gewesen, dass einst von der geförderten Wassermenge 25 Prozent durch ein leckes Rohrnetz verloren ging. „Den Verlust konnten wir dann durch sogenannte Datenlogger fast auf Null reduzieren und innerhalb der letzten Jahre auch die Schulden abbauen“, berichtet der 62-Jährige. Vor gut zwei Jahren wurde dann das gemeindliche Wasserwerk den neu gegründeten Gemeindewerken unterstellt.

Auf den derzeitigen Wassermangel durch ausbleibenden Regen angesprochen, räumt Pfannes ein: „Der Grundwasserspiegel ist zwar um einen halben Meter zurückgegangen, weil kein Nachschub kam. Wir leben aber in einer Region, in der durch die besondere Bodenbeschaffenheit das Wasser nicht versickert.“ Bildlich gesprochen könnte man sagen, „unter uns liegt ein riesiger See, der auch in regenarmen Sommern nur minimal an Wasser verliert. Besorgniserregend ist es nicht. Solche Zeiten hatten wir schon öfters.“

Uli Singer