Nachmachen empfohlen

Von: Hanna von Prittwitz

Aktion: Lilly-Leia und Maya säubern die Flächen rund um den S-Bahn-Halt Neugilching. © Privat

Weil sie den vielen Müll entlang ihres Schulwegs so furchtbar fanden, haben zwei Zehnjährige in Gilching eine Müllaktion ins Leben gerufen. Passanten waren begeistert.

Gilching – Wenn Kinder sich etwas in den Kopf setzen, dann können auch Eltern ihr blaues Wunder erleben. So geschehen in Gilching. Lilly-Leia V. und Maya T., beide zehn Jahre alt, nervte der viele Müll entlang ihres Schulwegs zur S-Bahn in Neugilching so dermaßen, dass sie beschlossen, eine „Müllaktion“ ins Leben zu rufen. Bei Passanten kam das klasse an, und auch Lilly-Leias Papa Jesko war schwer beeindruckt. Mehr als zwei Stunden lang säuberten die beiden Zehnjährigen die Wege nahe der S-Bahnstation Neugilching. „Dann musste ich sie aber wegen der Kälte mal bremsen“, sagt der Papa.

„Wir haben gedacht, ja klar, die wollen halt mal an die frische Luft“, erklärt Jesko V., was er dachte, als ihm seine Tochter und ihre Freundin ihr Vorhaben geschildert hatten. „Aus dem Nichts“ sei der Vorschlag gekommen. Die beiden Mädels besuchen die fünfte Klasse der Realschule in Herrsching. Eine Schulaufgabe stand auf dem Programm, eigentlich war also eher Pauken angesagt. „Aber sie haben sich nicht bremsen lassen.“

Mit Müllsäcken und Handschuhen ausgerüstet, stürmten die Mädchen schließlich nachmittags los. Jesko V. half mit und schleppte die zwei schweren Mülltüten, die Lilly-Leia und Maya schnell gefüllt hatten, zu den auch schon vollen Mülleimern am Wegesrand. Flaschen, Scherben, Batterien, Becher, Plastikmüll und mehr sammelten die Kinder zusammen. Vor allem rührte den Familienvater die Reaktion zahlreicher Passanten. „Es sind wirklich einige stehen geblieben und haben sich gefreut“, sagt er. Eine ältere Dame drückte den Kindern sogar ein paar Euro als Dank in die Hand. Und ein Mann in mittleren Jahren kündigte an: „Das mache ich mit meiner Familie auch.“

Wieder daheim, waren die Mädchen aber noch längst nicht fertig mit ihrem Projekt. Sorgsam entwickelten sie einen Flyer, mit dem sie jetzt die Allgemeinheit zur „Müllaktion“ aufrufen wollen. Auf dem Flyer informieren sie, was man als Aufräumer so braucht, nämlich wasserfeste Handschuhe, Müllsäcke und eine Greifzange. Tipp der beiden: „Du solltest dich warm anziehen, falls es kalt wird.“ Und am wichtigsten vielleicht: „Du darfst es machen, wann und wo du willst.“ Ihren Beweggrund haben sie auch gleich mitdraufgeschrieben: „Denkt an die Natur und macht bitte mit. Es wäre schön, wenn ihr euch daran beteiligt. Wir wollen Gilching verschönern.“

Auf dem Flyer stehen auch die Vornamen der beiden „Gründerinnen“, und sie haben noch ein Bild gemalt von den schrecklichen Zuständen an den Wegen nahe der Bahn. „Sie sind wirklich entsetzt von den Müllmassen“, sagt Jesko V. Und wenn die Mülleimer voll seien, schmissen die Menschen ihr Zeugs einfach daneben. Insgesamt wollen Lilly-Leia und Maya nun rund 20 Flyer an der Schule und an Sportvereinen aufhängen und auch beim Rathaus.

Den Impuls habe es wohl in der Schule gegeben, schätzt der Papa. Die Mädchen hätten sich an einer Aktion wie dieser aber seines Wissens noch nicht beteiligt. Und sie wollten natürlich weitermachen. „Das können sie auch gerne, wenn sie das neben der Schule hinkriegen.“