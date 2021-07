Neue Schatzkiste für 86 Kinder

Architekt stellt Planung für Tagesstätte in Gewerbegebiet bei Argelsried vor

Gilching wappnet sich. Innerhalb der nächsten Jahre sollen weitere Kinderhäuser in Betrieb gehen, um den steigenden Bedarf zu decken. Unter anderem entsteht eine neue Einrichtung anstelle des Jugendhauses an der Weßlinger Straße, ein Kinderhaus ist an der Frühlingsstraße gegenüber der Kletterhalle geplant. Als Ersatz für die bestehende BRK-Kindertagesstätte am Starnberger Weg jedoch ist ein neues Domizil an der Herbststraße/Ecke Nikolaus-Otto-Straße geplant.

Gilching - In der Sitzung diese Woche stellte Architekt Jan Spreen vom gleichnamigen Büro die Planung für das Projekt vor. Vorgabe seitens des Gemeinderats war, die Kindertagesstätte Schatzkiste eins zu eins auf den neuen Standort zu übertragen. Geplant sind vier Gruppen für Krippenkinder sowie zwei Gruppen für Buben und Mädchen im Kindergartenalter. Insgesamt sollen es 50 Kindergarten- sowie 36 Krippenplätze werden. Spreen erklärte, dass das Gebäude in einer einfachen ökologischen Holz-Bauweise errichtet werde. Die Kosten bezifferte er auf 7,2 Millionen Euro.

Martin Pilgram (Grüne) wollte wissen, inwieweit der Architekt die steigenden Kosten des derzeit raren Materials berücksichtigt habe. Spreen sah die Situation gelassen. „Die erste Tendenz, bei der die Preise für Holz enorm anstiegen, wird sich so nicht fortsetzen. Es wird sich schon bald normalisieren, sodass wir auch mit den Kosten auskommen.“ Bauamtsleiter Max Huber beruhigte insofern, als dass bei Kindertagesstätten rund 50 Prozent der förderungswürdigen Kosten vom Freistaat bezuschusst würden. Somit blieben laut Huber voraussichtlich rund 3,5 Millionen Euro an der Gemeinde hängen. Läuft alles nach Plan, rechnet er zum Schulbeginn im September 2023 mit Fertigstellung der neuen Einrichtung.

Wie berichtet, ist der fünfgruppige Kindergarten Schatzkiste seit Jahren provisorisch in Containern am Starnberger Weg untergebracht. Trotz langwieriger Suche fand sich kein Ersatzgrundstück – und in einem Gewerbegebiet sind Kindergärten nicht genehmigungsfähig. Darum hat der Gemeinderat die Teiländerung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren auf den Weg gebracht. In dessen Rahmen wurde nun innerhalb des neuen Gewerbegebiets „BAB 96 Nord“ im Ortsteil Argelsried eine Fläche in „Sondergebiet Kindertagesstätte“ umgewandelt. Einwendungen und Anregungen im Rahmen der Auslegung hatte bereits der Bauausschuss abgewogen. Der geänderte Bebauungsplan wird erneut ausgelegt.

Uli Singer