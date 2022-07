Neue Wirte im „Speisewerk Geisenbrunn“

Die zukünftigen Pächter der Gaststätte Geisenbrunn, Sandra Spirito und Michael Heid (l.), gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Walter auf einem Balkon des Gilchinger Rathauses. Foto: Andrea jaksch © Andrea jaksch

Neue Wirte, eine Sanierung und ein neuer Name: Die neuen Pächter der Gaststätte Geisenbrunn heißen Sandra Spirito und Michael Heid und wollen so bald wie möglich ihr „Speisewerk Geisenbrunn“ eröffnen.

Gilching – Neue Zeiten sollen anbrechen in der Gaststätte Geisenbrunn. Dazu beitragen wollen die neuen Pächter Michael Heid und Sandra Spirito (beide 40). Im Rahmen eines Pressegesprächs stellte Bürgermeister Manfred Walter die beiden am Dienstag im Sitzungssaal des Rathauses vor. Bis sie loslegen können, wird allerdings noch Zeit vergehen.

Wie berichtet, werden Magdalena und Stjepan Madunic Ende August ihr Gastspiel in der Gaststätte Geisenbrunn beenden. Das junge Wirte-Ehepaar hatte das Traditionslokal vor drei Jahren übernommen. Doch Corona erschwerte schon kurz nach dem Start die Arbeitsbedingungen, sodass sich die Wirte entschlossen, die Reißleine zu ziehen. Zusätzlich hatte die Gaststätte erhebliche Probleme mit der Nachbarschaft. Nicht wegen eventueller Ruhestörungen, vielmehr waren es die unangenehmen Gerüche, die nach außen drangen. „Wir hätten in jedem Fall die Lüftung erneuern müssen. Sie ist immerhin schon über 40 Jahre alt und wird jetzt im ganzen Haus durch eine Technik ersetzt, die den heutigen Standards standhält“, sagte Manfred Walter. Gelegen komme da, dass durch den Wirtewechsel nun auch eine kurzzeitige Schließung der Lokalität möglich werde.

„Problem werden die Handwerker sein, die heute nur schwer zu bekommen sind“, sagte Walter. „Aber das Bauamt arbeitet mit Hochdruck daran, dass die Lokalität schnellstmöglich wieder geöffnet werden kann. Schön wäre es, wenn bereits die nächsten Weihnachtsfeiern dort wieder stattfinden könnten.“ Für den Fall, dass die Abnahme der neuen Lüftung bis dahin noch aussteht, haben die neuen Pächter bereits eine Alternative angeboten. „Wir arbeiten derzeit noch mit einem Catering-Unternehmen zusammen. Deshalb können wir Termine für Feiern annehmen und, sollte die Küche noch nicht betriebsbereit sein, mit dem Catering aushelfen“, erklärte Heid.

Dass die Gemeinde als Eigentümerin des Freizeitheims Geisenbrunn mit Sandra Spirito und Michael Heid als neue Pächter einen Glücksgriff getan hat, davon ist Walter fest überzeugt. „Wir haben ein erfahrenes und hoch motiviertes Paar gefunden, und ich setze großes Vertrauen in die zwei, dass es gut laufen wird“, schwärmte er. Helds gastronomischer Lebenslauf kann sich sehen lassen. Aufgewachsen in Gröbenzell, sammelte der gelernte Koch Erfahrungen unter anderem als Küchenleitung in der Goldenen Bar in München, als Executive Sous Chef in der Pfälzer Weinstube und als Schiffskoch auf den Balearen, in Thailand und auf den Seychellen.

Lebensgefährtin Sandra Spirito wurde 1982 in München geboren, machte ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei Lodenfrey und betreibt derzeit noch in Herrsching einen Mode- und Trachtenladen. „Ich habe aber die Jahre über auch schon unterschiedliche Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt und freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung.“ Den Trachtenladen würden die Eltern übernehmen, sagte sie.

Generell soll das künftige Speisewerk auch weiterhin „ein Treffpunkt für alle Vereine und für Menschen jeden Alters sein, an dem man sich wohlfühlen und Spaß haben kann“, versprach Heid. „Neben hochwertiger Landhausküche werden wir auch auf die mediterrane Küche setzen.“

Wer sich heute schon für eine Feier anmelden möchte, die Telefonnummer der neuen Pächter lautet 01 73 /384 23 96. Eine Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail möglich an die Adresse genussisstmuss@gmx.de.

Uli Singer