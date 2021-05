Belebung statt Leerstand: Neuer Anlauf für schöneres Zentrum in Gilching mit Strukturkonzept und Fördermitteln

„Mir sind Kinder im Ortszentrum lieber als Versicherungsagenturen“: Bürgermeister Manfred Walter sieht Bilder wie diese von Florentina Döbrea und ihrer Tochter Raisa am Brunnen auf dem Gilchinger Marktplatz gerne.

Planung für Ortsmitte

von Michael Grözinger schließen

Das Ortszentrum der Gemeinde Gilching soll schöner werden. Die Verwaltung hat deswegen nun einige Aufträge. Alles mit dem Ziel, die Ortsmitte zu beleben.

Gilching – Das Ortszentrum in Gilching macht seinem Namen keine Ehre, im Gegenteil. Viele Läden stehen leer, Vermieter und Geschäftsleute tun sich schwer. In ihrer Sitzung am Dienstagabend haben sich Gilchings Gemeinderäte entschlossen, das Thema neu anzupacken. Die Verwaltung soll ein Strukturkonzept ausarbeiten und Fördermöglichkeiten abfragen.



Es war die erste Hybridsitzung in Gilching. Ein Versuch, der sich bewährte. Nicht nur Bürgermeister Manfred Walter war begeistert, auch von den Teilnehmern gab es nur Lob. Vor dem Bildschirm daheim saßen Matthias Vilsmayer (FW) und Diana Franke (Grüne).



Leerstand ruft Diskussion zur Verschönerung des Ortszentrums hervor

Anlass, die Belebung des rund 20 Jahre alten Ortszentrums zwischen Marktplatz und Pollinger Straße zu diskutieren, war der von der Gemeinde genehmigte Einzug der Tagespflege Alimonia in den seit Langem leer stehenden Laden neben dem Tattoo-Studio. Dort sollte das „Alimonia Haus 3“ eröffnet werden. Die Antragsteller haben die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht. Denn das Kreisbauamt sprach sich gegen die Umnutzung aus.

„Ich war dann doch sehr verwundert, warum die Kinderkrippe von FortSchritt in einem leer stehenden Laden ohne Probleme genehmigt wurde, Alimonia aber nicht. Das soll einer verstehen“, sagte Walter.

Veralteter Bebauungsplan in Gilching entpuppt sich als Stolperstein

Tatsache ist, dass bei Aufstellung des Bebauungsplans vor Jahrzehnten nur Geschäfte mit Publikumsverkehr vorgesehen waren. Bereits von Anbeginn aber war es für die Eigentümer der Immobilien schwierig, Mieter zu finden. Daher sind dort unter anderem mittlerweile die FortSchritt-Kinderkrippe und Versicherungsagenturen eingezogen.

„Wir haben vergebens versucht, Möglichkeiten zu finden, damit es so wenig Leerstand wie möglich gibt“, erklärte Bauamtsleiter Max Huber. „Bevor aber die Läden weiterhin über Jahre leer stehen, macht eine soziale Nutzung durchaus Sinn.“

Belebung der Ortsmitte: Landrat Frey eilt mit wertvollem Tipp zu Hilfe

Zu Hilfe ist laut Walter Landrat Stefan Frey geeilt. „Er hat uns die Hand gereicht und empfohlen, als Planungsziel für die Zukunft auch die Nutzung sozialer Einrichtungen zuzulassen. Dies zu veranlassen, ist relativ unkompliziert. Mir jedenfalls sind Kinder im Ortszentrum lieber als Versicherungsagenturen“, sagte der Bürgermeister. Schließlich belebten Kinder ihr Umfeld.

Aus heutiger Sicht sei das Ortszentrum seinerzeit schlecht geplant worden. „Die Planungen stammen aus den 1980er-Jahren, in denen man noch auf kleine Boutiquen setzte.“ Huber erklärte, dass die Gemeinde an dem Förderprogramm „Innenstädte beleben“ teilnehmen und entsprechend Fördergelder abschöpfen wolle.

Gilching will mit Ortszentrum an Förderprogramm teilnehmen

„Damit sollen nicht nur Leerstände verhindert, sondern auch Nutzungen entsprechend dem Bedarf angepasst werden“, sagte er. Beispielsweise könne das Zentrum durch den Rückbau des stillgelegten Wasserlaufs barrierefrei umgebaut, könnten mehr Freiflächen für Gastronomie, eine bessere Beleuchtung und Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Die Gemeinderäte hatten dagegen nichts einzuwenden und votierten einstimmig dafür.

