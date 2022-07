Neuer Hangar für Geschäftsflieger in Oberpfaffenhofen: Projekt von DC Aviation Group

Von: Hanna von Prittwitz

So schaut er aus, der neue Hangar der DC Aviation Group. Am Mittwoch wird Eröffnung gefeiert. © dc aviation

Flugzeugmanagement, Charterdienste, Wartung von Jets und Abfertigungsdienste: Die DC Aviation Group aus Stuttgart ist breit aufgestellt. In der kommenden Woche eröffnet das Unternehmen einen Hangar am Flughafen Oberpfaffenhofen.

Gilching – Vor allem den Besitzern von Geschäftsflugzeugen dürfte dieses Unternehmen ein Begriff sein: Die DC Aviation aus Stuttgart kümmert sich seit 20 Jahren um Geschäftsflugzeuge und alles, was damit zu tun hat. Weitere Standorte gibt es in Dubai und auf Malta. Am Mittwoch eröffnet DC Aviation einen Hangar am Flughafen in Oberpfaffenhofen.

2007 ging DC Aviation aus der Daimler-Chrysler-Aviation hervor, einer 1998 gegründeten Tochter der Daimler-Chrysler AG. Am Hauptstandort Stuttgart und den Niederlassungen in Malta und Dubai arbeiten laut Auskunft des Unternehmens mehr als 300 Menschen „und betreiben eine der größten und modernsten Business-Flotten Europas“.

Das Portfolio der DC Aviation beginnt beim Flugzeugmanagement, führt über Flugzeugcharter bis hin zur Wartung von Business Jets. Die Flotte umfasst kleine Cessnas, Langstrecken-Jets wie die Gulfstream G550 und auch Flugzeuge mit großer Kabine wie den Airbus A319CJ. 2007 erhielt die DC Aviation als erster deutscher Betreiber das IOSA-Zertifikat, ein Bewertungssystem für die Betriebs- und Kontrollsysteme einer Fluggesellschaft. Das Geschäftsvolumen beträgt „im Normaljahr rund 100 Millionen Euro“, so das Unternehmen. Geschäftsführer sind Michael K. Kuhn und Marc Ambrosius.

Hangar ist 6000 Quadratmeter groß und beheizbar

Nun also gibt es eine neues DC-Niederlassung in Oberpfaffenhofen. In der Fachpresse hat dies für großes Rauschen gesorgt. Der neue Hangar ist 6000 Quadratmeter groß und beheizbar, und er bietet eine Designer-Lounge, einen Konferenzbereich sowie eine separate Crew-Lounge. Am neu gegründeten Standort werde DC zukünftig Abfertigung sowie Instandhaltung mit eigenem Personal für Kundenflugzeuge anbieten, so das Unternehmen. „Die Eröffnung des neuen Standorts am Flughafen Oberpfaffenhofen ist ein weiterer Meilenstein im strategischen Ausbau unserer Präsenz“, sagt Geschäftsführer Kuhn. Die Kunden profitierten zukünftig „von der ausgezeichneten Anbindung an den Wirtschaftsstandort München und das Fünfseenland“. Mit 25 Kilometer Entfernung vom Stadtzentrum sei der Flughafen Oberpfaffenhofen günstiger gelegen als der Flughafen München. „Durch eigene Parkplätze am Hangar, eine unkomplizierte Abfertigung sowie direkte Vorfahrtsmöglichkeiten ans Flugzeug werden Transferzeiten für unsere Kunden erheblich verkürzt.“

Der Hangar in der Niederlassung beim Flughafen Stuttgart ist 5000 Quadratmeter groß, beim Al Maktoum International Airport in Dubai befindet sich eine 12 500 große Wartungsanlage. Der Neubeginn beim Sonderflughafen wird am Mittwoch mit rund 100 geladenen Gästen aus Wirtschaft und Politik gefeiert. „Die Vorbereitungen liegen in den letzten Zügen, wir werden pünktlich fertig“, kündigte ein Sprecher am Freitag an.