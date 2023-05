Neuer Marktsonntag im Zentrum kommt gut an

Teilen

Autoaussteller, Fußgänger, Essens- und andere Stände: Die Ortsmitte von Gilching war gestern zum ersten Mal überhaupt reserviert für den Marktsonntag, der Verkehr wurde umgeleitet, was bei vielen sehr gut ankam. © Andrea Jaksch

Erstmals war für den Marktsonntag in Gilching die Römerstraße und damit die Ortsdurchfahrt gesperrt. Den Teilnehmers gefiel es.

Gilching – „Die Idee zur Änderung des Konzepts für unseren Marktsonntag hat voll eingeschlagen.“ Bernd Beffert, stellvertretender Vorsitzender des Gewerbeverbands Gilching, freute sich am Sonntag sichtlich. Erstmals war für das Markttreiben die Römerstraße (zwischen Schäftlarner Weg und Meginhardstraße) und damit die Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt. In den Vorjahren hatte der Marktsonntag samt Autoschau zwischen Marktplatz, Pollinger Straße und Karolingerstraße stattgefunden. „Hier an der Römerstraße ist es viel besser, weil viel mehr Platz ist und die Menschen eher stehen bleiben“, betonte Christian Köstlmeier, Filialleiter vom BMW-Autohaus Schmidt.

Begeistert von der Idee, auch die Geschäfte an der Römerstraße mit einzubeziehen, war unter anderem Anja Praml, Chefin von „Anjas Radlladen“. Endlich gebe es die Laufkundschaft, die man sich immer gewünscht habe. Auch etliche Buden, ein Kinderkarussell sowie Anbieter von kulinarischen Köstlichkeiten waren ins Zentrum umgezogen. Zu ihnen gehörte Manfred Reinhardt, der „Fränkische Schneebälle“ in fünf Geschmacksrichtungen Angebot hatte. „Ich bin seit Jahren dabei, das erste Mal stehe ich aber am Marktplatz. Es ist ein ganz anderes Gefühl, mitten im Geschehen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Hoffentlich bleibt es auch im nächsten Jahr so.“ Zufrieden mit der Sperrung des Durchgangsverkehrs zeigte sich das Anwohner-Ehepaar Elisabeth und Karl Reiner. „Es ist toll, dass etwas los ist ohne den störenden Autoverkehr. Leider rechnen sich die Radfahrer nicht dazu, die teilweise ohne Rücksicht auf die vielen Eltern mit ihren Kindern durchdonnern.“ ph