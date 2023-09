Neues Kinderparadies in DAV-Kletterhalle

Von: Peter Schiebel

Boulderwand, Netztunnel und eine Rutsche sind einige der Attraktionen, die das Kinderparadies im Kletter- und Boulderzentrum des DAV in Gilching bietet. © Tom Lindinger

Bereich ist 70 Quadratmeter groß und 4,90 Meter hoch und hat seit Montag geöffnet

Gilching – Das Kletter- und Boulderzentrum München-West des Deutschen Alpenvereins (DAV) in Gilching ist seit gestern um eine Attraktion reicher. Nach einer rund zweimonatigen Umbauphase eröffnete die DAV-Sektion München & Oberland das neue Kinderparadies in der Mitte der Kletterhalle.

Dafür wurden der ehemalige Kinderbereich sowie der angrenzende Bouldertrainingsraum zusammengefasst. Beide Räume seien bisher wenig genutzt worden, erklärt DAV-Sprecherin Patricia Ebenberger gegenüber dem Starnberger Merkur. Dadurch entstand Platz für den Indoor-Kinderbereich.

Er misst auf einer Fläche von 70 Quadratmetern eine Anlagenhöhe von 4,90 Meter und unterteilt sich insgesamt auf vier Spielebenen. Zu den neuen Spielelementen gehören eine große Rutsche, zwei Boulderwände, Klettertau, Wackelbrücke, Kletterkamin, Netztunnel und Schaumstoffhindernisse. Die engen Gänge und Höhlen würden zusätzlich zum Versteckenspielen einladen, teilt der DAV mit. „Der gesamte Bereich ist absturzsicher und mit Weichbodenmatten ausgestattet.“ Die Anlage sei vom TÜV abgenommen, betont Patricia Ebenberger. Er sei vor allem für Kinder im Kindergartenalter, aber auch im Grundschulalter geeignet.

Praktisch für Eltern oder Aufsichtspersonen, die bei Minderjährigen dabei sein müssen: Im abgegrenzten Kinderbereich ist neben dem Eingang eine Sitzbank aus Holz integriert. Die Regalfächer unter der Sitzbank können zudem zum Verstauen von Schuhen oder Taschen genutzt werden.

Das neue Kinderparadies im Innenbereich der Kletterhalle ergänzt neben dem Kinderspielplatz im Freien, den speziell geschraubten Kinderrouten und weiteren Aktionen das Angebot für Kinder, so der DAV. Dominik Arnold, der Betriebsleiter des Kletter- und Boulderzentrums München-West, erklärt: „Der neue Indoor-Kinderkletterbereich in Gilching gehört zu den modernsten und attraktivsten in München. Damit komplettieren wir unsere vielseitigen Kinder-Angebote in den vier familienfreundlichen DAV-Verbundkletterhallen in Gilching, Thalkirchen, Freimann und Bad Tölz.“ Im Kletter- und Boulderzentrum in Gilching zählte der DAV im vergangenen Jahr 54 307 Eintritte.