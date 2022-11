Neustart auf der „Glatze“

Nach längerem Stillstand will Gilching die Bebauung der „Glatze“ wieder vorantreiben. An den Ur-Planungen nahm der Gemeinderat Änderungen vor – unter anderem für mehr Geschosswohnungsbau.

Gilching – Steht im Gilchinger Gemeinderat das Thema „Glatze“ auf der Tagesordnung, drängt sich längst kein Publikum mehr auf den Zuschauerplätzen. Zu oft schon wurden positive Signale gesetzt, passiert ist bisher nicht viel. Nun soll die einst preisgekrönte Planung neu aufgerollt werden.

Wie berichtet, wurde zur Entwicklung der 15 Hektar großen, landwirtschaftlich genutzten Fläche zwischen Starnberger Weg und Karolinger Straße im Herbst 2005 ein städtebaulicher Ideenwettbewerb durchgeführt. Preisträger war seinerzeit Architekt Marc Rommel, dessen Pläne schnellstmöglich umgesetzt werden sollten. Ziel war unter anderem, Wohnraum für rund 2000 Menschen zu schaffen. Über ein gutes Jahrzehnt lang wurde nun aufgrund dieses Konzepts geplant, fanden Workshops und diverse Veranstaltungen als Bürgerbeteiligung statt und wurden Ratsbeschlüsse gefasst. Bis Ende 2021 bekannt wurde, dass sich der Architekt zurückgezogen hatte und er laut Bürgermeister Manfred Walter auch auf mehrere Anschreiben nicht mehr geantwortet hat. Da war guter Rat teuer. Letztendlich beschloss der Gemeinderat, die Fortsetzung der Planungen in die Hände des Planungsverbands äußerer Wirtschaftsraum München zu legen.

Unter Berücksichtigung der bis dahin eingegangenen Stellungnahmen sowie aktueller Gutachten „überlegten wir, was aus heutiger Sicht notwendig ist. Die Planungsziele haben sich erweitert“, sagte Bürgermeister Manfred Walter in der Sitzung am Dienstag. Unter anderem ist nun vorgesehen, die Geschosswohnungsbauten zu vergrößern. Beispielsweise sollen die bisher dreigeschossigen Bauten auf viergeschossig sowie zusätzlich mit einem zurückspringenden Terrassengeschoss auf bis zu fünf Stockwerke erhöht werden. Außerdem sei geplant, die Gärten bei den Reihenhäusern zu verkleinern. Komplett gestrichen wurden demnach die so genannten „Stadthäuser“ als Einfamilienhäuser zugunsten von Flächen für den Geschosswohnungsbau.

Harald Schwab (CSU) begrüßte den zusätzlichen Wohnraum, mahnte aber, dass der zusätzliche Verkehr „nie und nimmer verkraftet wird“. Ein Verkehrskonzept sei der nächste Schritt, beruhigte Bürgermeister Walter. „Wir machen Schritt für Schritt weiter, aber es wird ein langer Weg.“ Oliver Fiegert (BfG) fand, dass die ursprüngliche Planung „komplett verwässert“ worden sei. „Sie wurde nicht verwässert, sondern verbessert“, konterte Martin Fink (CSU). Letztendlich wurden die Anregungen beschlossen und der Auftrag erteilt, den Bebauungsplan „Glatze“ anzupassen.

