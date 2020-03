Provisorium: Noch eine Ampel für die Entschleunigung in Gilching

Ein bisschen Normalität im Corona-Alltag: Die Gemeinde Gilching hat an der Kreuzung Am Römerstein/Münchner Straße eine neue Ampelanlage installiert. Das Provisorium soll zunächst getestet werden. Zugleich freut sich die Verwaltung über positive Rückmeldungen zum Röchnerknoten.

Gilching – Der tägliche Verkehr ist in Gilching sichtbar zurückgegangen. „Das merkt man schon gewaltig, dass das öffentliche Leben wegen Corona ruht“, sagte Bürgermeister Manfred Walter. Die eine oder andere Baustelle gibt es dennoch. An der Kreuzung Am Römerstein/Münchner Straße stellten Bauarbeiter in den vergangenen Tagen eine Fußgängerampel auf. „Sie wird so schnell wie möglich in Betrieb gehen“, sagte Walter. Bei der Anlage handelt es sich um ein Provisorium. „Wir schauen erst mal, ob sich das dort bewährt.“

Die Ampel zählt zum Maßnahmenpaket der innerörtlichen Verkehrsberuhigung. „Sie soll die T-Kreuzung dort vor allem für Fußgänger und Radler sicherer machen“, erklärt Walter. Diese hätten dort überhaupt keine Querungsmöglichkeiten. Dabei entstehen in dem Bereich zwei Betreuungseinrichtungen für Kinder. Zugleich soll die Ampel aber auch den über die Münchner Straße aus Richtung Geisenbrunn einfahrenden Autofahrern das Leben erleichtern. Dafür werden die motorisierten Verkehrsteilnehmer aus Richtung Starnberg ein bisschen länger warten müssen. „Wir hoffen, dadurch auch die Geschwindigkeit auf der zur Gemeindestraße umgewidmeten Römerstraße reduzieren zu können“, erklärt Walter. Das Beste wäre, wenn die Autofahrer gleich auf die Westumfahrung abbiegen würden. „Darauf hoffen wir.“

Die Ampelanlage hat die Gemeinde für die Testphase gemietet

Im Raum stand zwischenzeitlich auch die Überlegung, die Münchner Straße als abknickende Vorfahrtsstraße auf die Römerstraße zu leiten. „Aber dann hätten die Fußgänger nur noch mehr Schwierigkeiten bekommen. Der Gemeinderat hat das abgelehnt.“ Die Ampelanlage hat die Gemeinde für die Testphase gemietet. Walter geht davon aus, dass diese etwa drei Monate dauern wird.

Die Ampelanlagen im Altdorf und an der Expressbushaltestelle in Argelsried bleiben vor bestehen. „In Argelsried habe ich selbst schon als Fußgänger ein paar Mal gedrückt“, berichtet Walter. Wie viele Passanten die Anlage im Altdorf auf Höhe der Schulstraße nutzen, weiß er nicht. „Da haben wir keine Zahlen.“

An den heiß umstrittenen Röchnerknoten haben sich die Autofahrer indessen offenbar gewöhnt. Wie berichtet, war die dortige Ampellösung immer wieder als nicht leistungsfähig kritisiert worden. Seit Fertigstellung fließt der Verkehr an der Anbindung der Autobahnanschlussstelle Oberpfaffenhofen an die Westumfahrung jedoch relativ entspannt. „Wir bekommen tatsächlich Anrufe auch von Kritikern, die das so nicht erwartet hätten“, freut sich Walter. Schlimmstenfalls müssten sich die Autofahrer zwei Ampelphasen gedulden, „aber wirklich auch nur zu Stoßzeiten“. Walter ist zufrieden: „Unsere Verkehrsplaner wissen, was sie tun.“

Lesen Sie auch:

Wörthsee, Weßling, Seefeld, Gilching: Überall in den Gemeinden tun sich die Menschen zusammen, um anderen zu helfen.