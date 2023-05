Ohne App kein Paket

Von: Hanna von Prittwitz

Ärgert sich, weil er für die Bedienung der Packstation ein Smartphone und eine App braucht: Reinhard May aus Gilching. Er sagt: „Man wird immer abhängiger. Ich finde das eine Frechheit.“ © Dagmar Rutt

Reinhard May aus Gilching hat sich diese Woche geärgert: Eine Lieferung mit Sägeblättern konnte er an der DHL-Packstation nicht abholen – weil er kein Smartphone hat und auch keines will.

Gilching – Es waren Bandsägeblätter, die der 75 Jahre alte pensionierte Lokführer Reinhard May kürzlich bei einem Betrieb bestellt hatte. Als DHL sie lieferte, war der Gilchinger nicht daheim. Abholen konnte May sein Paket dann aber auch nicht. Denn für die Bedienung der Packstation beim Edeka am Bahnhof Argelsried hätte er ein Smartphone samt App gebraucht. Und das hat er nicht. Und will er auch nicht.

„Ich finde das eine Frechheit“, sagt May im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Früher habe er bei der Packstation nur die Nummer eingeben müssen, die auf der Karte des Postboten steht, die ihm dieser in den Briefkasten geworfen hat. „Dass nun erwartet wird, dass man ein Smartphone hat, das ärgert mich schon sehr“, sagt er. Viele ältere Menschen würden kein Smartphone wollen. „Man wird immer abhängiger. Und meine Daten sind in der ganzen Welt unterwegs, das will ich nicht.“ Er nutze die Packstation nicht so oft, aber viele Menschen benötigten regelmäßig Medikamente und seien darauf angewiesen.

„Ich stand da wie ein Depp – ohne App“, sagt May und nimmt es auch ein bisschen mit Galgenhumor. Aus der Patsche half ihm schließlich eine Mitarbeiterin des Supermarkts. „Sie hat sich die App für die Packstation schon heruntergeladen, weil sie öfter Leuten helfen muss“, sagt May. Die Frau habe die Karte abfotografiert, die App genutzt und schon habe er sein Paket in den Händen gehalten. Beschweren will er sich bei DHL aber nicht: „Da hänge ich ja doch nur stundenlang in der Warteschleife.“

Pressesprecher Dieter Nawrath bestätigte diese Woche auf Anfrage: „Bei besagter Packstation handelt es sich um eine Lean-Packstation. Dieser Automatentyp hat eine reine App-Bedienung und verfügt über kein Display. Somit ist also ein Smartphone für die Paketabholung aus dieser Packstation erforderlich.“ Die Abholung direkt adressierter Pakete sei für die Empfänger völlig problemlos, „denn diese haben sich ja bewusst für diese Adresse entschieden“.

An die Packstation würden aber auch sogenannte benachrichtigte Pakete gehen – wie das von May. Also Sendungen, die an eine Hausadresse adressiert sind, aber bei der Packstation landen, wenn niemand daheim ist. In diesem Fall erhalte der Empfänger eine Benachrichtigungskarte. Auf einem zusätzlichen Klebezettel auf der Karte würden sich zudem Hinweise für eine Zweitzustellung befinden, die ein Kunde beantragen könne wenn er beispielsweise kein Smartphone besitze. „Möchte der Kunde diese Art Benachrichtigung absolut nicht, gibt es auch hierfür eine Lösung. Der Kunde teilt uns seinen Wunsch mit und wir werden keine Benachrichtigung zu dieser Packstation mehr vornehmen“, erklärte Nawrath.

Grundsätzlich seien die Rückmeldungen der Kunden „sehr positiv, und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, berichtete Nawrath. Und die Technik bringe Vorteile: Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen sei mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sie sich mit regenerativen Energien selbst versorgen könnten. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre. Damit sind wir noch näher am Kunden und klimafreundlicher.“

May hat den zusätzlichen Klebezettel auf seiner Mitteilungskarte nicht entdecken können. „Die machen es sich zu einfach“, findet er. Dass für immer mehr Tätigkeiten ein Smartphone nötig ist, das kann er nicht gutheißen. „Ein Handy reicht mir völlig, ich brauche kein Smartphone.“ Es sei in Deutschland immer mehr wie in China. „Überall haben sie deine Daten. Das will ich nicht mitmachen. Und ich kenne viele, die das auch so sehen.“