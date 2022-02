Pandemie zwingt Wirt in die Knie

Feierten erst im Sommer 2019 Eröffnung (v.l.): Vizebürgermeister Martin Fink, Magdalena und Stjepan Madunic vor der Gaststätte Geisenbrunn. © uli singer

Kein guter Stern begleitet die Gaststätte Geisenbrunn. Nachdem die Wirtsfamilie Zlunka Ende 2015 nach fast vier Jahrzehnten aufhörte, versuchten erst Harald Schwarz und dann das Ehepaar Stjepan und Magdalena Madunic ihr Glück. Nun wird nach knapp zwei Jahren erneut ein Nachfolger gesucht.

Gilching – Stjepan und Magdalena Madunic hören als Wirte der Gaststätte Geisenbrunn auf. Diese Nachricht verkündete Gilchings Bürgermeister Manfred Walter am Montagabend in der Sitzung des Finanzausschusses des Gemeinderats. Anlass war, dass die Küche der Traditionsgaststätte, die zu den Liegenschaften der Gemeinde gehört, laut behördlicher Auflagen komplett saniert werden muss. Die Kosten bezifferte Walter mit rund 300 000 Euro. Er empfahl, die Summe bereits in den Haushalt 2022 einzustellen. Wann und wie die Küche saniert wird, soll der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung entscheiden.

Während Christian Winklmeier (SPD) anregte, vor einer derart hohen Investition generell darüber zu entscheiden, „was wir wollen“, und auch Dr. Stefan Hartmann (FDP) vor einem Schnellschuss warnte, mahnte Martin Fink (CSU) vor möglichen Überlegungen, das Lokal generell zu schließen. „Die Gaststätte muss bleiben, denn ohne sie stirbt jedes kulturelle Leben in Geisenbrunn.“ Fink erinnerte daran, dass Anfang der 1970er-Jahre der Geisenbrunner Franz Seebauer das 3000 Quadratmeter große Areal der damals noch selbstständigen Gemeinde Argelsried, wozu auch Geisenbrunn gehörte, kostenlos zugunsten eines Vereinsheims überlassen habe.

Walter hofft nun, dass mit einer modernen Küche, die allen gesetzlichen Vorgaben entspricht, auch leichter ein neuer Pächter gefunden werden kann. Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder, die 300 000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Auf Nachfrage erklärte Fink gestern: „Wir waren alle sehr zufrieden mit dem jungen Wirtsehepaar. Es hatte sich viel vorgenommen. Es war auch sehr engagiert und sehr beliebt. Leider hatten die beiden trotz Unterstützung durch die Gemeinde und durch die Vereine keine Kraft mehr, der Pandemie und den ständig wechselnden Auflagen standzuhalten.“

Derzeit ist die Gaststätte Geisenbrunn geschlossen. Sie soll aber zum 28. Februar wieder öffnen, betonte Fink. „Damit die Vereine und auch die Stammgäste nicht auf der Straße stehen, würden Stjepan und Magdalena Madunic so lange bleiben, bis ein neuer Pächter gefunden sei. „Erst wenn dieser feststeht, wird die Übergangszeit dazu genutzt, die Küche zu sanieren“, erklärte Fink.

