„Pflichtfeuerwehr kommt nicht in Betracht“

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Geehrte und Gratulanten bei der Feuerwehr (v.l.): Kommandant Robert Strobl, Franz-Dieter Thoma, Simon Gschwandtner sen., Manuel Maurer, Markus Kunz, Georg Lallinger und Vorstand Johann Müller. © Andrea Jaksch

Einigkeit zeigten die Feuerwehr Gilching und Bürgermeister Manfred Walter bei der Jahresversammlung am Freitagabend – trotz des zurückgestellten Neubaus des Feuerwehrhauses. Und Vorstand Johann Müller rührte den Bürgermeister mit einem Versprechen.

Gilching – Fast war er voll, der große Saal im Gasthaus Widmann in Gilching: Die Feuerwehr veranstaltete ihre Jahresversammlung, an die 100 Vereinsmitglieder waren der Einladung gefolgt. Mit Spannung erwartet wurden nicht nur die Berichte der Vorstandschaft, sondern vor allem die Aussagen zum Sachstand Feuerwehrhausneubau. Dieser liegt, wie berichtet, aus finanziellen Gründen auf Eis. Das beschäftigte die Redner, unter ihnen auch Bürgermeister Manfred Walter.

Dass ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden muss für die wachsenden Anforderungen an die starke Wehr mit 108 aktiven Mitgliedern, daran hat niemand Zweifel. Dennoch wird die Gemeinde auch für das alte Haus am Starnberger Weg Geld in die Hand nehmen müssen. Denn eine Begehung durch die Kommunale Unfallversicherung Bayern im November hat „unzählige und zum Teil extreme Verstöße gegen Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutz“ zutage gefördert beziehungsweise bestätigt, wie Kommandant Robert Strobl in seinem Rechenschaftsbericht sagte. Einen Teil wird die Gemeinde richten, 250 000 Euro hat sie dafür in den Haushalt eingestellt. Laut Bürgermeister Walter wird die Abgasanlage nachgerüstet, die Atemschutzwerkstatt zieht in die Räume des BRK, in der Waschhalle sollen Gitterroste ausgetauscht, der Hallenboden soll rutschfest gemacht werden. Auch das Dach muss saniert werden – die Gemeinde sucht nach einer Lösung, dies ohne Gerüst machen zu können.

Zur finanziellen Lage, die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass trotz Genehmigung mit dem Bau des Feuerwehrhauses heuer nicht begonnen werden kann, fand Walter drastische Worte: „Wir sind in einer Finanzkrise der Kommunen, die es seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr gegeben hat.“ Viele Gemeinden könnten wegen der gestiegenen Kosten ihre Haushalte nicht mehr ausgleichen, auf lange Sicht könnte dies zu einem Zusammenbruch des öffentlichen Finanzkonstrukts führen. Die Gemeinde setze alles daran, den Haushalt so zu stabilisieren, „dass wir von der Rechtsaufsicht die Genehmigung erhalten, ein Darlehen aufzunehmen, denn ohne wird ein Feuerwehrhausbau nicht gehen“. Bei einer Klausurtagung im Herbst 2023 werde der Gemeinderat erneut über die Finanzlage mit Blick auf den Neubau tagen. „Wir sind enttäuscht. Jahrelang haben wir auf den Neubau hingearbeitet, und dann sind wir nicht in der Lage.“ Walter steht dabei persönlich unter Druck: „Ich als erster Bürgermeister bin oberster Dienstherr der Feuerwehr. Wenn Euch bei einer Übung im Feuerwehrhaus etwas passiert, weil dort der Boden nicht rutschfest ist oder die Abgasanlage nicht funktioniert, bin ich persönlich haftbar.“

In seinem Bericht hatte Vorstand Johann Müller explizit gesagt, dass sich die Feuerwehrdienstleistenden den an sie gestellten Aufgaben unabhängig von der Situation nicht entziehen werden. „Eine mögliche Pflichtfeuerwehr kommt für uns definitiv nicht in Betracht.“ Dafür dankte ihm Manfred Walter explizit. „Das hat mich sehr gerührt“, sagte er. In anderen Kommunen in Bayern seien ganze Vorstandschaften zurückgetreten, Gemeinden müssten dann Pflichtfeuerwehren installieren. „Ein Dank an Euch, dass ihr Eurer Verantwortung so bewusst seid und anpackt.“

Großes Lob gab es auch von Kreisbrandinspektor Michael Weigert, zuständig für den Inspektionsbereich Nord. Er erinnerte daran, dass die Ansiedlung von Gewerbe Mehrarbeit für die Feuerwehr generiere: „Das ist ein Kreislauf, an den die Feuerwehr gebunden ist.“ Und er bezeichnete die Feuerwehr Gilching „als einen Leistungsträger im Landkreis“.

Neuwahlen standen heuer nicht auf der Tagesordnung, dafür aber Ehrungen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft nahmen Markus Kunz, Manuel Maurer, Marion Steinbichler und Franz-Dieter Thoma eine Urkunde entgegen. Seit 70 Jahren sind Simon Gschwandtner sen. und Georg Lallinger dabei.

Aktuell zählt die Feuerwehr Gilching 254 Vereinsmitglieder, davon sind 108 aktiv, 86 passiv und 60 fördernd. Die Jugendfeuerwehr zählt 31 Mitglieder, neue Jugendwartin ist Marie Schönauer. 2022 konnten 18 Neuzugänge gewonnen werden, darunter acht Jugendliche.



Das Berichtsjahr verlief laut Vorstand Johann Müller bis auf die ersten drei Monate relativ normal im Vergleich zu den Pandemiejahren. Zahlreiche Veranstaltungen waren wieder möglich, das war auch für die Kasse gut, wie Kassier Alexander Schmitz berichtete. Zu den großen Erfolgen zählte unter anderem die Lange Nacht der Feuerwehr, die Anzahl der Besucher schätzte Müller auf rund 1500.



Die Feuerwehr in Zahlen: Laut Kommandant Robert Strobl rückte die Wehr zu 209 Einsätzen aus, darunter 68 Brandmeldungen und 118 technische Hilfeleistungen. Die meisten Einsätze ereigneten sich im Juli (29), die wenigsten im August (7). In Summe retteten und befreiten die Ehrenamtlichen 22 Menschen aus Notsituationen und eine Amsel, die aus dem Nest gefallen war und mit der Schiebeleiter ins Nest zurückgesetzt wurde. Außerdem absolvierten die Aktiven 29 Monatsübungen, 17 Sonderübungen, 19 Jugendübungen, zehn Besprechungen und Fortbildungen sowie 44 Arbeitsdienste. In Summe leisteten sie rund 10 000 Stunden Dienst für die Allgemeinheit, davon 2825 für Einsätze.