Pläne für „Bauernbäck“: Denkmal oder nicht?

Der Abriss naht: Das sogenannte Bauernbäck im Gilchinger Altdorf soll durch einen Neubau mit Wohnungen und Gastronomie ersetzt werden. © Uli Singer

Hinter dem Bauernbäck im Altdorf lieg eine lange Geschichte. Nun hat der Bauausschuss eine Voranfrage für einen Neubau mit Wohnungen und einer Gastronomie gebilligt.

Gilching – Die Tage des sogenannten Bauernbäck im Gilchinger Altdorf sind gezählt. Der ehemalige landwirtschaftlich geprägte Hof an der Weßlinger Straße 4 soll abgerissen und durch einen Neubau mit Wohnungen und einem Café ersetzt werden. Der Gilchinger Bauausschuss stimmte der Bauvoranfrage am Montag zu. Das letzte Wort hat der Denkmalschutz.

Urkundlich erwähnt wurde der Hausname „Bäck“ im Kataster der Gemeinde Gilching in den Jahren 1808 und 1816. Laut Ortschronik von Rudi Schicht wird vermutet, dass die beiden getrennt liegenden Gebäuden den gleichen Besitzer hatten und dass „Bäck“ vermutlich davon komme, dass früher in den Häusern ein Bäcker seinem Handwerk nachgekommen ist. Genaueres ist nicht bekannt. Heute ist der „Bauernbäck“ in einen Drei-Seiten-Hof integriert und wird seit vielen Jahren als Lokalität genutzt. Von einer Vinothek mit Biergarten, einem Teakgartenmöbelhändler sowie einem Tapas-Restaurant und einer Musikkneipe (heute „KultCafé“) war bisher vieles vorhanden. Aktuell wird der Bauernbäck unter dem Namen „Hot Chilli“ geführt, in dem neben einem Restaurant auch ein Catering-Service untergebracht ist.

In der Sitzung am Montag stand eine Bauvoranfrage des Eigentümers auf der Tagesordnung. Geklärt werden sollte, inwieweit auf dem Grundstück der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage sowie einem Café oder einem Restaurant im Erdgeschoss zulässig ist. Bauamtsleiter Max Huber erklärte, dass im Flächennutzungsplan das Areal als „Dorfgebiet“ ausgewiesen sei und deshalb auch Wohngebäude sowie Schank- und Speisewirtschaften zulässig seien. Da es jedoch keinen Bebauungsplan gebe, erfolge die Beurteilung der Wand- und Firsthöhe nach Paragraf 34 Baugesetzbuch. Dies bedeute, dass sich die geplanten Gebäude in die nähere Umgebung einzufügen haben.

Geplant ist laut Antragsteller bei einer überbauten Fläche von 625 Quadratmetern ein einstöckiges Gebäude plus Dachgeschoss mit einer Wandhöhe von sechs Metern und einer Firsthöhe von 10,66 Metern. „Das geplante Gebäude fügt sich im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung ein und ist auch so möglich“, erklärte Huber.

Letzten Endes muss aber die Untere Denkmalschutzbehörde am Starnberger Landratsamt noch einen Blick auf das historische Gebäude werfen, um eine mögliche Denkmaleigenschaft zu prüfen. Der Ausschuss stimmte der Bauvoranfrage ohne Diskussion zu.

