Plastikteil verloren: Acht Unfälle auf A 96

Dieses Plastikteil hatte ein Fahrzeug verloren. © Polizei

Ein Unbekannter verliert ein Plastikteil von seinem Fahrzeug auf der Autobahn A96 Richtung München und verursacht dadurch eine Unfallserie. Zeugen gesucht.

Gilching - Ein etwa einen mal zwei Meter großes, weißes Plastikteil hat am Donnerstag auf der Autobahn A 96 zwischen den Anschlussstellen Gilching und Germering in Fahrtrichtung München zu einer Unfallserie geführt. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck am Freitag mitteilte, hatte ein bislang unbekanntes Fahrzeug das Teil verloren, das noch nicht näher zugeordnet werden kann. Es lag auf der mittleren Fahrspur inmitten mehrerer Glassplitter. Von 5.30 Uhr an meldeten sich acht Verkehrsteilnehmer, die einen Zusammenstoß mit dem Teil nicht mehr verhindern konnten.

Alle Autos wurden dabei an der Front beschädigt. „Bei drei der Fahrzeuge war der Zusammenstoß so stark, dass die Pkw nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten“, teilte ein Polizeisprecher mit. „Es entstand ein nicht unerheblicher Gesamtschaden.“ Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sich unter (089) 89 11 80 zu melden.