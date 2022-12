Polizei in Gilching: Gauting übernimmt

Von: Peter Schiebel

Polizei-Gipfeltreffen in Gilching (v.l.): Roland Nist von der PI Germering, Andreas Ruch von der PI Gauting, Bürgermeister Manfred Walter und der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord aus Ingolstadt, Günther Gietl. © jaksch

Vom 1. Januar 2023 an wird die Gemeinde Gilching von der Polizeiinspektion Gauting betreut – und nicht mehr von Germering. Die rund 19 000 Einwohner müssen sich nicht nur an eine neue Telefonnummer gewöhnen.

Gilching – Als Andreas Ruch vor gut einem Jahr neuer Leiter der Polizeiinspektion Gauting wurde, dauerte es nicht lange, bis seine Handschrift zu sehen war. Öffentlichkeitswirksam ließ er zum Beispiel verstärkte Drogen-Kontrollen vornehmen. Zum Jahreswechsel übernimmt die PI Gauting von der PI Germering die Zuständigkeit für die Gemeinde Gilching – und auch dort will Ruch mit seinen Leuten ähnliche Schwerpunkte setzen. Das sagte er gestern Vormittag im Gilchinger Rathaus, in dem Bürgermeister Manfred Walter und der Ingolstädter Polizeipräsident Günther Gietl zusammen mit Ruch, seinem Stellvertreter Andreas Rau und dem amtierenden Germeringer Inspektionsleiter Roland Nist erklärten, was der Wechsel für die rund 19 000 Gilchinger bedeutet.

Zunächst ändern sich die Adresse und die Telefonnummer. Die PI Gauting befindet sich noch an der Münchener Straße 18, sie ist unter der (089) 8 93 13 30 zu erreichen. Dazu kommt natürlich der bundesweite Notruf 110. Anzeigen können die Bürger aber auf jeder Dienststelle erstatten, also auch weiterhin in Germering. Die Bearbeitung übernehmen aber die Beamten in Gauting.

Mehr sichtbare Präsenzauf den Straßen

Eine sichtbare Änderung soll die zunehmende Präsenz uniformierter Kräfte im Gemeindebild sein. Bislang verfügte die Gautinger Inspektion über 30 Planstellen. Schon im September sind fünf Köpfe hinzugekommen – zwei sind schon in Gauting, drei noch in Germering, die sich mit Gilching und den dortigen Gegebenheiten vertraut machen. Im März 2023 sollen noch mal fünf Planstellen dazukommen. „Das ist ausreichend Personal, um Gilching ohne Probleme übernehmen zu können“, betonte Polizeipräsident Gietl. Dabei handele es sich um zusätzliche Beamte im Rahmen des vom Freistaat aufgelegten Programms „Die Bayerische Polizei 2025“. Die PI Germering verliere im Gegenzug „keinen Kopf“, sagte Gietl. Die bislang im Vergleich höher belastete Dienststelle werde aber nachhaltig entlastet.

Die zehn zusätzlichen Beamten sollen vor allem im Streifendienst eingesetzt werden, betonte Gietl. Zu den Zielen gehörten unter anderem „mehr sichtbare Präsenz auf der Straße und schnelle Ad-hoc-Einsätze“. Beides sei maßgeblich für das persönliche Sicherheitsempfinden der Bürger.

Die Sachbearbeiter Verkehr, Rauschgift und Jugend würden bereits in Gilching Kontakte knüpfen und vertiefen, sagte Erster Polizeihauptkommissar Ruch. Zum Beispiel gebe es in Gilching Unfallschwerpunkte wie etwa an der Römerstraße, die es so in Gauting nicht gebe. Auch die Treffpunkte von Jugendlichen würden skizziert, darunter der Bahnhof, im Sommer der Baggersee oder die Allguth-Tankstelle als Treffpunkt der Autotuning-Szene.

Polizeichef kündigtKontrollen an

Allerdings betonte Bürgermeister Walter, dass es in Gilching keine neuralgischen Punkte mit erhöhter Kriminalität gebe. „In Gilching ist die Welt in Ordnung“, sagte auch Roland Nist. Als er in den 1990er-Jahren bei der Polizei in Germering angefangen habe, sei das noch anders gewesen. Beinahe jedes Wochenende habe es damals in Gilching größere Schlägereien gegeben, sagte Nist. Pro Jahr nimmt die Polizei in Gilching nach Angaben von Präsident Gietl durchschnittlich 500 Straftaten auf, hinzu kommen Verkehrsunfälle: 458 im vorigen Jahr, heuer bislang 338.

Und wie will Andreas Ruch künftig vorgehen? Es werde – wie in Gauting – Schwerpunktkontrollen zu Drogen allgemein und zu Drogen im Straßenverkehr geben, kündigte er an. Auch der Fahrradverkehr, vor allem „die Verkehrsmoral einiger Radfahrer“, stehe im Fokus. Und die Tuning-Szene werde weiterhin beobachtet. Ruch kennt Gilching aus dem Effeff. Vor seinem Wechsel nach Gauting war er neun Jahre lang Vize-Inspektionsleiter in Germering. Manfred Walter geht auch deswegen von einer weiterhin „vertrauensvollen Zusammenarbeit und kurzen Wegen“ aus. Ausdrücklich und herzlich bedankte er sich bei Roland Nist für die Arbeit der Germeringer Beamten. Der gab den Dank zurück und ist „froh, dass wir etwas abgeben und uns auf unsere Arbeit im Landkreis Fürstenfeldbruck konzentrieren können“.

Für die Gautinger Polizei ist der Zuwachs der erste Schritt einer großen Umstrukturierung. Wenn die Beamten in der zweiten Jahreshälfte 2024 ihren Neubau an der Ammerseestraße beziehen, übernehmen sie auch die Zuständigkeit für Krailling und Stockdorf. Dann sind insgesamt 47 Stellen vorgesehen.

Wer selbst einen Eindruck bekommen möchte: Am nächsten Dienstag, 13. Dezember, ist Ruch zu Gast im Gemeinderat (19 Uhr, Rathaus). Mitte Januar soll ein Infomobil der Polizei auf dem Marktplatz Station machen.