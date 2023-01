Polizei informiert aus erster Hand

Reger Betrieb am Infostand der Polizei (v.l.): Gilchings Bürgermeister Manfred Walter, die Passantinnen Gisela Marinkus und Ilse Blume, Gautings Inspektionsleiter Andreas Ruch und Willi Boneberger, der ebenfalls den Infostand besuchte. © andrea jaksch

Die Beamten der Polizeiinspektion Gauting, die seit Januar für die Gemeinde Gilching zuständig sind, sind nicht nur angekommen, sondern auch willkommen. Entsprechend zeigten sich gestern viele Bürger am Marktplatz in Gilching begeistert, sich aus erster Hand informieren zu können.

Gilching – Insgesamt waren es mit Gautings Inspektionsleiter Andreas Ruch sechs Vertreter der Polizei, die sich an einem Infostand auf dem Gilchinger Marktplatz den Bürgerinnen und Bürgern vorstellten und ausführlich über „sicheres Wohnen“ und „Betrug an Senioren“ informierten und auf viele andere Themen eingingen.

Unter anderem sprach Gisela Marinkus aus Gilching die zunehmende Wildparkerei explizit von Wohnwagen an. „Kommt man in den Ortsteil St. Gilgen, hat man das Gefühl, dass dort bald mehr Wohnwagen als Häuser stehen“, sagte sie und warnte vor einer zunehmenden „Verschandelung des Ortsbildes“. Ein Punkt, der im Laufe des Vormittags häufig angesprochen wurde. „Leider gibt es fast keine Regionen mehr, in denen nicht Wohnwagen das Ortsbild beherrschen“, bedauerte Andreas Ruch. Oft nutzten die Besitzer Feld- oder Wiesenränder und stellten die Fahrzeuge so auch auf privaten Grund. „Das ist grundsätzlich verboten, und der Eigentümer könnte die Wohnwagen auch sofort abschleppen lassen. Leider wissen das die wenigsten.“

Diskussionsthema waren aber auch die Jugendlichen, die sich insbesondere am S-Bahnhof im Ortszentrum treffen. „Wo sollen sie auch hin? Wir müssen ihnen einen Raum lassen, wo sie sich treffen“, stellte Ruch die Gegenfrage. Er versicherte aber dass man sie im Auge behalte, insbesondere was Drogendelikte oder Gewalttaten anginge.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Sicherheit im eigenen Heim. „Ich bin so froh, dass ich jetzt erfahren habe, dass die Polizei sogar ins Haus kommt, um persönlich zu beraten“, sagte eine Passantin. Ihr zur Seite stand Claus Schmied vom kriminalpolizeilichen Beratungsdienst in Fürstenfeldbruck. „Ja, wir kommen auf Anfrage ins Haus, um vor Ort eine Schwachstellenanalyse anzufertigen. Das ist kostenlos und anonym.“ Anmelden können sich Interessenten unter (0 81 41) 61 24 88 oder per Mail an kripo-beratungsstelle-ffb@polizei.bayern.de.

Begeistert von der gestrigen Aktion war Bürgermeister Manfred Walter. „Es ist toll, dass unsere zuständige Polizeiinspektion durch Präsenz wieder mehr Nähe zu den Bürgern zeigt. Bereits heute hat man gesehen, dass die Menschen Vertrauen zur Polizei haben und auch mit Fragen kommen können.“ Bis Jahresende war die Polizei in Germering auch für die rund 19 000 Gilchinger Bürger zuständig gewesen (wir berichteten). Die PI Gauting befindet sich in der Münchener Straße 18, sie ist unter der (089) 8 93 13 30 erreichbar.

Uli Singer