Polizei schnappt Täter der Einbruchserie an Römerstraße

Von: Hanna von Prittwitz

Die Polizei Gauting hat ein Einbruchstrio überführt. © Peter Kneffel

Die Polizei Gauting hat ein kriminelles Trio aus München überführt, das im März fünf Einbrüche in Gilching verübt haben soll. Der jüngste Täter ist erst 15 Jahre alt.

Gilching – Die Polizei Gauting verbucht einen Ermittlungserfolg: Wie Inspektionsleiter Andreas Ruch am Freitag vermeldete, sind die drei Täter einer Einbruchserie, die sich in der Nacht auf den 20. März 2023 in Gilching ereignete, wohl überführt. Der jüngste von ihnen ist erst 15 Jahre alt.

Ins Visier hatte das Einbruchstrio in der besagten Nacht fünf gewerbliche Objekte an der Römerstraße genommen. Eine Anwohnerin hörte um kurz vor 5 Uhr splitterndes Glas und sah einen flüchtenden Mann. Die Polizei fand an einem Supermarkt ein kaputtes Fenster und Blutspuren. Im Anschluss meldeten sich der Besitzer eines mexikanischen Restaurants, einer italienischen Gaststätte, eines Getränkemarkts und schließlich einer Pizzeria an der Marsstraße. Weil es in dem mexikanischen Restaurant eine Videokamera gab, wussten die Beamten, dass es sich um ein Trio handelte. Der Sachschaden summierte sich auf fast 1000 Euro Sachschaden und rund 2500 Euro Diebesbeute.

Die drei Burschen, 15, 17 und 19 Jahre alt und alle aus München, wurden aufgrund vieler Spuren überführt. „Die Gautinger Ermittlungsbeamten konnten an den Tatorten zahlreiche Spuren, unter anderem eine Blutspur unterhalb eines Supermarktfensters, eine DNA-Spur an einem von den Tätern verlorenem Pullover sowie zahlreiche Fingerspuren an allen Tatorten sichern“, erklärt Ruch. Die vom Landeskriminalamt und von der Daktyloskopie der Kripo Fürstenfeldbruck durchgeführte Spurenauswertung führte nun zur Identifizierung. Die Daktyloskopie beschäftigt sich mit den Papillarleisten in den Handinnen- und Fußunterseiten.

Die drei jungen Männer sind laut Ruch polizeibekannt. Der 17-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft, nachdem er am 17. April, also gut drei Wochen nach den Gilchinger Taten, in München nach einem Einbruch in einen Kiosk und in eine Gaststätte festgenommen werden konnte. Das Vorgehen der drei sei so gewesen, „dass wir von Beginn an guter Hoffnung waren, sie zu kriegen“, sagte Ruch am Freitag. Und zum jugendliche Alter des 15-Jährigen bemerkte er: „Wenn frühzeitig der Falsche vorangeht, daddeln die Jüngeren hinterher.“