Prototyp simuliert neuen Maibaum

Von: Peter Schiebel

Teilen

An dieser Stelle gegenüber der Kirche St. Vitus soll am 1. Mai der neue Gilchinger Maibaum aufgestellt werden. © Andrea Jaksch

Vor einem Jahr war der Verein Guichinger Brauchtum in aller Munde, als er einen selbst gebastelten Bausatz für einen 33 Zentimeter hohen Maibaum verkaufte. Heuer sind die kompletten Vorbereitungen auf ein Maifest ausgerichtet – erstmals am neuen Maibaumplatz im Altdorf.

Gilching – Das Maifest des Guichinger Brauchtum war in der Vergangenheit weit mehr als bloß ein bisschen Speis und Trank. Die verschiedenen Tanzgruppen des Vereins traten auf, ebenso Goaßlschnalzer und Schuhplattler. Dazu war gefühlt zumindest das gesamte Gilchinger Altdorf auf den Beinen. War – denn 2020 und 2021 ist die Maifeier der Pandemie zum Opfer gefallen. Für heuer aber planen die Mitglieder des Brauchtums wieder ein großes Fest – „und ich bete, dass es klappt“, sagt Vorsitzender René Weber im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Schließlich haben die rund 30 bis 40 Mitglieder, die sich in insgesamt sechs Teams organisiert haben, eine Menge vor.

Die zentrale Rolle spielt dabei der neue Maibaumplatz im Herzen des Altdorfs zwischen der Kirche St. Vitus und dem „Oberen Wirt“. Er eröffnet ganz neue Möglichkeiten, hält aber auch Herausforderungen parat. Denn der Platz ist abschüssig, weswegen die Burschen beim Aufstellen des neuen Maibaums ganz besonders vorsichtig sein müssen. „Der Baum wird von der Friedhofseite aus aufgestellt“, erklärt Weber, also von der höher gelegenen Stelle.

Um alles genau berechnen zu können, um zu wissen, wo die Löcher zum Befestigen des Maibaums angebracht werden müssen, und um die optimale Breite und Länge des Stammes in der neuen Hülse bestimmen zu können, wollen Weber und Co. mit einem Prototyp des Aufstellen rechtzeitig vor dem 1. Mai simulieren. Nur wenige Meter soll dieses Baumstück lang sein. Gefunden ist es noch nicht, was aber kein Problem sein sollte.

Dafür hat das Brauchtum „um Neujahr herum“ bereits den neuen Maibaum geschlagen. 32 Meter lang ist das Trumm und liegt bis jetzt friedlich im Wald. „Mitte April werden wir ihn an einen sehr geheimen Ort bringen“, sagt Weber. Dort wird dann gehobelt, gemalt und vor allem: gewacht.

Schließlich plant der Verein für 1. Mai ein Fest, das noch größer werden soll als in früheren Jahren. Für die Kinder ist beispielsweise eine Hüpfburg angedacht. Und außerdem ermöglicht es der neue Platz, nicht schon am Nachmittag abzubauen, sondern bis in den Abend hinein beieinander zu sitzen und gemeinsam zu feiern. „Erst beim Wirt auf dem Parkplatz und dann im Stüberl“, sagt Weber.

Bleibt die Pandemie als große Unbekannte. Denn natürlich stünden die Sicherheit der Menschen und das Einhalten der Hygieneregeln an erster Stelle, betont der Vorsitzende. „Wir könnten den Platz theoretisch sogar einzäunen.“ Ob das erforderlich ist, ob ein Fest überhaupt möglich ist und unter welchen Vorgaben – all das muss zu gegebener Zeit mit den zuständigen Behörden geklärt werden. Weber will mit den Vorbereitungen aber nicht so lange warten. „Wir fangen jetzt zu planen an und hoffen, dass es möglich ist“, sagt er – zumal das Maifest für den etwa 290 Mitglieder starken Verein die wichtigste Feier im ganzen Jahr sei. In vielen anderen Orten seien die Maifeiern auch nicht so groß wie in Gilching.

Ganz gleich, wie es letzten Endes ausgeht: Eine Neuauflage des Maibaums für zu Hause ist nicht vorgesehen. Im vorigen Jahr hatte das Brauchtum mit dem selbst gebastelten Bausatz für einen 33 Zentimeter hohen Maibaum als Ersatz für die Maifeier weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus für Furore gesorgt. „Den Mini-Maibaum wird es heuer nicht geben“, sagt Weber, nachdem voriges Jahr rund 260 Exemplare verkauft worden waren. „Wir hoffen einfach, dass es wieder mit einem richtigen Maifest funktioniert.“ Wer sich für das Guichinger Brauchtum und sein vielfältiges Angebot interessiert: Unter www.guichinger-brauchtum.de gibt es im Internet jede Menge Informationen.