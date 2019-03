Radler rammt betrunken und bekifft Auto - Anwohner erkennt ihn

Eine Menge Ärger bringt eine betrunkene Radfahrt einem Studenten aus Gilching ein.

Gilching – Wie die Polizei Germering berichtet, verursachte der 21-Jährige am vergangenen Samstag 3000 Euro Schaden. Auf dem Heimweg von einer Faschingsfeier um 7.55 Uhr morgens fuhr er mit Wucht in einen geparkten Mercedes an der Ludwig-Thoma-Straße.

Ein Anwohner beobachtete ihn dabei. „Der hat ihn erkannt und uns gleich gemeldet, wo er wohnt“, sagt Andreas Ruch, stellvertretender Leiter der Inspektion Germering. 15 Minuten später klingelten die Beamten den betrunkenen 21-Jährigen raus. „Er hatte massive Ausfallerscheinungen“, so Ruch. Seiner Schilderung nach gab der Gilchinger zu, Marihuana geraucht zu haben und muss sich nun auch deshalb verantworten.