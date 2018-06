Baugerüst weicht Spezialgerüst

Der Rohbau steht: das Geschäftshaus an der Römerstraße in Gilching.

Römerstrasse in Gilching

Binnen weniger Wochen ist auf der Baustelle an der Römerstraße in Gilching ein mehrstöckiges Geschäftshaus in die Höhe geschossen. In diesen Tagen wird das Baugerüst entfernt – was bei den Gilchingern auch in den sozialen Netzwerken Diskussionen ausgelöst hat.