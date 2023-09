Räume fehlen für Großtagespflege

Teilen

Suche nach Räumen: Maria Zagoriti mit ihren Söhnen und dem Begleithund. © privat

Überall im Landkreis fehlen Betreuungsplätze für Kinder, häufig aus Personalgründen. Maria Zagoriti hat ein ganz anderes Problem: Sie will eine Großtagespflege für Kleinkinder eröffnen, findet aber keine Räume.

Gilching – Sie sucht eine Wohnung oder ein Haus mit mindestens 100 Quadratmetern im Landkreis, gern mit Garten – das schreibt Maria Zagoriti in einem Hilferuf auf Facebook. Die erfahrene Erzieherin (42) aus Gilching plant die Eröffnung einer Großtagespflege für zehn Kleinkinder im Alter von einem bis drei Jahren im Landkreis Starnberg.

Eigentlich ist eine solche Tagespflege eine klassische Win-Win-Situation: In der angespannten Lage, in der Eltern oder Alleinerziehende Hände ringend nach einem Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs suchen, plant Maria Zagoriti die Großtagespflege. Mit im Boot sei eine Kinderpflegerin, betont die Erzieherin im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Zuschüsse vom Landratsamt seien bereits gesichert – „und alles ist geklärt“.

Eines nicht – die Räumlichkeiten. Sie suche ein ebenerdiges Mietobjekt mit mindestens 100 Quadratmetern. Deshalb habe sie ihren Hilferuf vor zwei Wochen unter anderem auf Facebook in einer Gauting-Gruppe gepostet, sagt die Zweifach-Mutter. Bisher habe sich aber kein potenzieller Vermieter gemeldet. Ihr seien nur die leer stehenden Geschäftsräume von „Schuh Linse“ in Gauting empfohlen worden. Die Ladenfläche sei jedoch viel zu groß. Sie plane eine kleine Einrichtung „in familiärer Atmosphäre“ mit festen Bezugspersonen. Wenn es noch einen Garten gäbe, wäre das perfekt, sagt die aus Griechenland stammende Erzieherin. Mit ihren beiden Buben – der ältere Sohn ist Autist und hat deshalb einen Begleithund – und ihrem Lebenspartner wohnt Maria Zagoriti in Gilching. Ob sich die Mieträume irgendwo in einem Ortsteil von Gauting oder Gilching oder in einer anderen Gemeinde im Landkreis befinden, spiele keine Rolle, betont sie.

Der Bedarf ist da, wie das Beispiel Gauting zeigt: In der Würmtalgemeinde gibt es ab September zwar 160 belegbare Krippen- und 616 belegbare Kindergartenplätze, so Rathaussprecher Andreas Röming auf Anfrage. Doch das reicht nicht. Aktuell stehen allein im Bereich Krippe 62 Kleinkinder auf der Warteliste und im Bereich Kindergarten sind es 76 Mädchen und Buben. „Die meisten Plätze können aufgrund Personalmangels in den Einrichtungen und dem erhöhten Förderbedarf von Integrationskindern und Migrationskindern nicht belegt werden.“ In anderen Gemeinden sieht es nicht besser aus. Auch in Gilching gibt es Wartelisten.

Vermieterinnen oder Vermieter, die geeignete erdgeschossige Räumlichkeiten frei haben, bittet Maria Zagoriti um Anruf unter 0152 / 37 17 61 18. „Spätestens im Januar wollen wir eröffnen“, stellt die Erzieherin in Aussicht.

Christine Cless-Wesle