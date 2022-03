Gilchings Rathaushalle als erste Anlaufstelle

Von: Hanna von Prittwitz

Schon 2015 fungierte die Rathausturnhalle als Unterkunft für Geflüchtete. © Andrea Jaksch

Die Gilchinger Rathausturnhalle wird Erstaufnahmeunterkunft für den Landkreis Starnberg für Flüchtlinge aus der Ukraine. So schnell wie möglich soll die Halle hergerichtet werden.

Gilching – Bis zu 150 aus der Ukraine geflüchtete Menschen sollen in der Gilchinger Rathausturnhalle eine erste Unterkunft im Landkreis erhalten. Dies hat das Landratsamt gestern entschieden. „Angesichts der zu erwartenden Zuweisungen bleibt uns zunächst keine andere Möglichkeit, als eine Turnhalle für die Erstan-kömmlinge einzurichten“, erklärte Landrat Stefan Frey. „Dort sollen sie ankommen, ausruhen und verpflegt werden, bevor wir sie von dort aus in private oder vom Landratsamt angemietete Unterkünfte weitervermitteln“, beschreibt Frey das Prozedere.

Die Turnhalle in Gilching biete sich an, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. So war sie schon bei der zurückliegenden Flüchtlingswelle 2015 in Betrieb. „Wir können hier auf bestehende Strukturen, Konzepte und Erfahrungen zurückgreifen“, sagte Frey. Derzeit sei das Landratsamt mit der Bestellung von Böden, Betten, Spinden und Hygieneartikeln für die Ausstattung der Halle beschäftigt. „Wir stehen auch bereits in Kontakt mit den Hilfsorganisationen, die uns schon ihre Unterstützung bei Aufbau und Betreuung zugesichert haben. Auch dafür herzlichen Dank“, so Frey. Die Rathausturnhalle solle eine Art Drehscheibe sein, in der die Ankommenden registriert und auf Corona getestet würden. Dazu kämen ärztliche Untersuchungen. Die Regierung von Oberbayern habe die Landkreise gebeten, eine solche Einrichtung zwingend vorzuhalten.

Peter Kramer, Präsident des TSV Gilching-Argelsried, der die Halle nutzt, erfuhr von den neuen Plänen gestern Vormittag. „Wir haben uns natürlich sofort auch mit Bürgermeister Manfred Walter beraten und überlegt, was zu tun ist“, sagte Kramer gestern Nachmittag. „Aber wir sind da auch schon erprobt.“ So habe man vor einigen Jahren die Halle wegen eines Schadens am Dach schließen müssen. 2015 diente sie als Notunterkunft in der Flüchtlingskrise. Wo es gehe, würden die Sportler nun ins Freie geschickt, andere Angebote würden verkürzt. „Und die Tischtennisspieler zum Beispiel ziehen in die andere Halle um.“ Der TSV werde so verfahren wie vor sieben Jahren. Allerdings geht Kramer davon aus, dass die Halle länger gebraucht wird. „Damals war das absehbar. Das ist es diesmal nicht.“ Die Menschen wollten zurück in ihr Land, doch niemand wisse, wann das möglich sei. Sein Appell an die Mitglieder: „Wir werden zusammenrücken.“