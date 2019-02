Reden, Gedichte und  Buchprojekte

Christiane Reiner will in Gilching eine Schreibgruppe gründen für alle, die Lust dazu haben.

Gilching – Wer schreibt, hat mehr vom Leben, davon ist Christiane Reiner überzeugt. Die Hobby-Literatin verfügt über viele Jahre Erfahrung in einer so genannten Schreibgruppe in München. Nach der Geburt des Sohnes war ihr der Weg dann doch zu weit. Nun hat sie in ihrer Heimat Gilching einen Aufruf gestartet.

„Schweren Herzens habe ich meine Schreibgruppe in München verlassen“, räumt die 47-jährige Mutter eines fünfjährigen Sohnes ein. Letztendlich aber hat die Vernunft gesiegt. „Ich brauchte jedes Mal einen Babysitter und außerdem war mir irgendwann die Fahrt zu anstrengend“, erklärt sie. Nun sei sie dabei, schreibbegeisterte Menschen im Raum Gilching zu finden. Treffen sind vorerst jeweils an einem Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr geplant. Ende ist offen. „Über Facebook haben sich bereits acht Interessenten und Interessentinnen gemeldet“, freut sich Reiner. „Wir treffen uns entweder bei mir am Wohnzimmertisch oder in einem Nebenraum in einer örtlichen Lokalität. Ich muss mich noch erkundigen, was die Gruppe vorzieht.“

Das Konzept steht. „Mitmachen kann jeder, der Lust an Wortspielereien oder fantastischen Texten hat. Egal, ob Teenager oder Senior, Mamis, Papis, Hausfrauen oder aber auch erfahrene Texter.“ Ziel ist es, eigene Gedichte, Festreden, Kurzgeschichten oder Buchprojekte der Gruppe vorzustellen, laut vorzulesen und auf konstruktive Kritik zu hoffen. „Nur so bekommt man als Schreiberling mit, ob die Pointen richtig gesetzt sind beziehungsweise ob die Texte überhaupt Interesse finden. Es macht so viel Spaß, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu inspirieren oder sich einfach nur mal zu unterhalten“, weiß Reiner.

Wer zudem Lust hat, kann seine Werke für ein gemeinsames Booklet oder aber ein E-Book zur Verfügung stellen. Außerdem sind in kleinem Rahmen Lesungen geplant. „Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Es ist aber auch geplant, mal einen Profi einzuladen, um seine Meinung zu hören“, betont Reiner. „Generell gilt, dass niemand wegen seiner Arbeit runtergemacht wird. Ich will inspirieren und schüchterne Menschen dazu bringen, ihre Hemmungen in einem Kreis zu verlieren, in dem sie sich wohl fühlen.“ Wer mitmachen will: christiane.reiner@web.de.

Uli Singer