Riskante Zeit für Kröten und Helfer

Von: Hanna von Prittwitz

Fleißige Helfer und Amphibienretter (v.l.): Martin Schulze, Manfred und Barbara Gehrke bei der Aufstellung eines Krötenschutzzauns diese Woche an der Staatsstraße bei Geisenbrunn. © Toni Glaser

Die Nächte werden wieder milder, und es regnet. Signale für die Amphibien, sich auf Wanderschaft zu machen. Für viele Ehrenamtliche im Landkreis beginnen damit arbeitsreiche Wochen. Die Amphibienwanderung dauert bis etwa Ende April.

Landkreis – Das Schauspiel wiederholt sich: Helfer errichten an zahlreiche Straßen im Landkreis Starnberg wieder Amphibienschutzzäune, morgens und abends in der Dunkelheit versuchen sie zu retten, was zu retten ist. Der Bund Naturschutz bittet um Rücksichtnahme. Und beklagt, dass immer mehr Lebensräume für die Kröten, Frösche und Molche zerstört werden.

Toni Glaser, Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Gilching, war natürlich schon unterwegs in den vergangenen Nächten. Rund 27 Helferinnen und Helfer stehen ihm zur Seite, um bei der jährlichen Amphibienwanderung so viele Tiere wie möglich einzusammeln und über die Straßen zu tragen. Für die Morgenstunden könnte er noch Betreuer gebrauchen, und für die zaunlosen Strecken zwischen Grüngutanlage und Melchior-Fanger-Straße sowie an der Rottenrieder Straße.

Insgesamt, das berichtet Dr. Helene Falk, Geschäftsführerin der Kreisgruppe Starnberg des Bund Naturschutz (BN) in einer Pressemitteilung, würden an 15 Straßen im Landkreis Schutzzäune errichtet, oftmals mithilfe der Gemeinden und der Straßenmeisterei. In Wörthsee wird sogar die Kuckuckstraße nachts gesperrt, in Weßling die Straße bei Gut Mischenried. Weitere Übergänge und Zäune befinden sich an der Autobahnabfahrt Wörthsee, in Herrsching an der Rieder Straße und der Hechendorfer Straße, in Widdersberg am Widdersberger Weiher und entlang der Seeachtn. Eine Wanderstrecke liegt südwestlich von Gut Hüll an der Römerstraße schlecht einsehbar hinter einer Kuppe. Und in Krailling beim Bauhof an der Sanatoriumswiese wandern die Amphibien über die schlecht einsehbare Kreuzung am Erlebnisweiher des Gartenbauvereins. In Hausen sind es Hunderte von Kröten und Grasfröschen, die in den Dorfweiher zum Ablaichen wollen und zum Teil erst über die Staatsstraße gebracht werden müssen. Aber auch innerorts sind haufenweise Amphibien unterwegs. „Am Buchhof wandern die meisten Tiere einfach den Zaun entlang und queren die Straße nicht, aber auch hier muss man aufpassen, weil sie am Ende des Zauns gerne auf der Straße weiterlaufen“, so der BN auf seiner Internetseite. Auf der Straße von Andechs Richtung Kreuzung Widdersberg/Herrsching/Frieding wandern die Tiere zum Egelsee.

Überall sind Helferinnen und Helfer im Einsatz, bayernweit kümmern sich rund 6000 Menschen um die Amphibien. „Auf diese Weise konnten in den vergangenen Jahren im ganzen Landkreis jeweils immerhin noch an die 10 000 Tiere gerettet werden“, so Falk. Die Amphibien würden zum Teil in die an den Schutzzäunen eingegrabenen Eimer fallen, in der Früh würden sie dann über die Straße gebracht. Für die Helferinnen und Helfer ist das gefährlich: Autofahrer müssen damit rechnen, dass in der Dämmerung und Dunkelheit, insbesondere auch bei Regen Menschen und Tiere auf den Straßen unterwegs sind. „Wir bitten Autofahrer dringend, sehr vorsichtig zu sein und an den Übergängen langsam zu fahren“, appelliert Falk.

Um den Amphibien aber wirklich zu helfen, müssten auch ihre Lebensräume erhalten werden: Feuchte Wiesen und Weiden, artenreiche Wälder und natürlich die Laichgewässer. Wen die Statistik interessiert: Diese findet sich auf der Internetseite des BN unter www.bund-naturschutz.de. Wer gerne beim Amphibienschutz mithelfen möchte, wird gebeten, sich bei der Geschäftsstelle der Kreisgruppe oder auch den Ortsgruppen vor Ort zu melden oder anzurufen: (0 81 52) 3 99 00 25.

Toni Glaser hat in den ersten Nächten übrigens nur wenige Amphibien angetroffen. „Vielleicht hat es da noch nicht genug geregnet, und sie mögen auch keinen Wind.“ Er habe aber auch noch nie jemanden getroffen, der ganz genau wisse, wann es losgehe. „Niemand weiß wirklich, wie die Tiere ticken.“