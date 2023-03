Roland Schrafstetter übernimmt Vorsitz der Gilchinger CSU

Neue Führungsmannschaft der CSU Gilching (vorne, v.l.) Christoph Schlüsselburg, Taghi Pohl, Claudia Hatteier und der neue Vorsitzende Roland Schrafstetter, (mittlere Reihe, v.l.) Harald Schwab, Dr. Ute Eiling-Hütig, Manfred Herz und Karlheinz Gruber und (hinten, v.l.) Ralf Schiefer, Thorben Deistler und Christian Wachs. © Andrea Jaksch

Roland Schrafstetter ist neuer Vorsitzender der Gilchinger CSU. Hauptthemen für den neuen Vorstand: Wohnen und Verkehr.

Gilching – Der CSU-Ortsverband Gilching hat einen neuen Vorstand. Am Donnerstagabend wählten die Mitglieder Roland Schrafstetter ins Amt des ersten Vorsitzenden. Sechs Jahre lang amtierte Claudia Hatteier als Vorsitzende, aufgrund einer beruflichen Umorientierung gab die 57-Jährige das Amt weiter. „Wenn ich etwas mache, dann will ich es gescheit machen“, sagt die Gilchingerin, die weiterhin als stellvertretende Vorsitzende mitarbeitet und die magere Frauenquote stärken möchte: „Es ist ganz schwierig, die Frauen zu überzeugen, dass sie mitmachen.“ Unter den zum Jahresende 112 Mitgliedern waren lediglich 18 Frauen. „Ein großes, aber schwieriges Thema“, bedauert Hatteier.

Schrafstetter, der am Vormittag den Saal dekoriert hatte, war seit 2014 stellvertretender Vorsitzender und gilt als Seele des Ortsverbands. „Meine Spezl sagen, ich bin die CSU Gilching“, sagt der 56-Jährige und schmunzelt. Er weiß um die allseits grassierende Wohnraumnot und will sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen: „Der Wohnungsmarkt drückt gerade richtig, weil zu hochpreisig.“ Zudem will der frisch gewählte Vorsitzende das Thema Mobilität angehen. „Damit Radler, Auto und Fußgänger sich vertragen.“ Scharfstetter betritt damit keinesfalls Neuland. Auch Amtsvorgängerin Hatteier hebt als heiße Themen den drückenden Mangel an Fläche und Geld hervor: „Engpässe im Wohnungsbau und im Verkehr. Wir müssen Radler und Autoverkehr zusammenbringen. Die Römerstraße zu beruhigen, ist sehr schwer.“

Die Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig begleitete die Neuwahlen. Erklärter Dorn im Auge ist der CSU-Politikerin das neue Krankenhausgesetz: „Es hätte eklatante Auswirkungen auf Bayern, auf den ländlichen Raum – weil die Versorgung gewährleistet werden muss.“ Auch Gemeinderat und Bezirksrat Harald Schwab sorgt sich insbesondere wegen einer möglichen Einschmelzung der Notaufnahmen im Starnberger Raum: „Das ist nicht das Richtige für die medizinische Versorgung vor Ort.“ Kritisch äußerte sich Eiling-Hütig zudem hinsichtlich der bundesweiten Verschärfung des Waffengesetzes: „Wir haben 1,5 Millionen Sportschützen in Deutschland. Das Waffengesetz weiter zu verschärfen, ist falsch. Es behindert das Ehrenamt.“ Sichtlich erfreut zeigte sich die Landtagsabgeordnete hinsichtlich des Gilchinger Parteizusammenhaltes: „In jedem Ortsverband gibt es eine wahnsinnig tolle Unterstützung. Und man merkt, dass der Nachwuchs richtig Lust hat, loszulegen.“

Neben Claudia Hatteier und Karlheinz Gruber (66) wurde auch Christian Schlüsselburg zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der 26-Jährige ist IT-Berater. Taghi Pohl bleibt Schatzmeister, Ralf Schiefer ist nun Schriftführer. Kreshnik Selimi ist Digitalbeauftragter, die Beisitzer sind Sylvia Finley, Thomas Beiwinkler, Gunnar Hallmann, Manfred Herz, Thomas Niedernhuber, Christian Wachs sowie Martin Stauber. (nf)