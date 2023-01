Rutschpartie für Fußgänger

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Ganz schön glatt: Marianne Wiedemann auf dem Lochackerweg. Weil die Gemeinde schon vor Jahren den Winterdienst eingeschränkt hat, müssen die Grundbesitzer an Anwohnerstraßen selber räumen – auch Fahrbahnen, wenn es keinen Gehweg gibt. Das wird jedoch immer wieder vergessen. © Andrea Jaksch

Immer wieder gibt es Beschwerden wegen dem eingeschränkten Winterdienst in Gilching.

Gilching – Wenn Schnee fällt, gibt es in der Gemeinde Gilching jedes Jahr wieder Ärger. Denn vor einigen Jahren haben die Gemeinderäte beschlossen, einen eingeschränkten Winterdienst einzuführen. Das sorgt stets aufs Neue für Beschwerden.

Die 89-jährige Marianne Wiedemann wohnt am Lochackerweg. Sie ist gut zu Fuß und fit, doch wenn sie nun vor die Tür geht, hat sie Bedenken. „Vor allem für Senioren, die nicht gut zu Fuß sind, ist es ganz schwierig und gefährlich mit dem Schneematsch und dem Eis.“ Der Lochackerweg hat wie viele Nebenstraßen- und -wege in Gilching keinen Bürgersteig. „Der momentane Zustand bringt die Fußgänger in Gefahr“, sagt Wiedemann. Dabei lebten doch gerade in Gilching viele ältere Menschen. Sie habe bereits versucht, in der Gemeinde einen Zuständigen zu erreichen, dort seien jedoch die Telefonleitungen immer besetzt.

Gaby Brettnacher von Gut Wiesmath ist mittlerweile sogar richtig sauer. Am Montagabend sei sie bei spiegelglatter Straße nach Hause gekommen. Früher sei die Strecke zu ihrem Weiler immer geräumt worden. Das gelte auch nach wie vor für die Straße beispielsweise nach Rottenried, aber offensichtlich nicht für die Strecke bis zu ihr. Sie selbst fahre einen Wagen mit Allradantrieb, „aber viele unserer Besucher nicht“.

Bürgermeister Manfred Walter kennt die Beschwerden. „Der Gemeinderat hat vor vielen Jahren auf Anregung der Grünen beschlossen, dass Nebenstraßen nicht geräumt und gesalzen werden, wir also einen eingeschränkten Winterdienst vornehmen. Das soll die Umwelt schonen.“ Geräumt würden nur die Hauptstraßen und die Straßen mit mehr Gefälle. Ab einer Schneehöhe von 15 Zentimetern würde der Bauhof auch auf den Anwohnerstraßen den Schnee auf fünf Zentimeter zusammenfahren. Ein Landwirt kümmere sich zudem um die Räumung nach Gut Wiesmath und Rottenried sowie die Straßen dazwischen, also alles, was abseits des bebauten Gebiets liege. Beschwerden würden auch aus den Gewerbegebieten kommen, berichtet Walter weiter, auch dort gelte eingeschränkter Winterdienst.

„Im Herbst erinnern wir die Leute über Flyer und auf der Internetseite daran. Und auch daran, dass Grundeigentümer verpflichtet sind, die Gehsteige vor ihren Häusern selbst zu räumen. Oder räumen zu lassen“, erklärt Walter. Dort, wo es keinen Gehsteig gibt, müssen Grundeigentümer die Straße entlang ihres Grundstücks auf einer Breite von 1,20 Metern selbst freiräumen. Er wisse allerdings, dass dies immer schwer durchzuführen sei, „auch wegen der oftmals abgestellten Fahrzeuge überall“. In einigen Straßen würden sich die Anwohner zusammentun und gemeinsam einen Schneeräumdienst beauftragen. Wer selbst nicht räumen könne, müsse sich kümmern, so oder so. All dies sei aber kein reines Gilchinger Problem: „Viele Kommunen haben Ärger wegen dem eingeschränkten Winterdienst.“