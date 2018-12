Schlägerei in der S-Bahn: Scheibe geht kaputt

Bei einer Schlägerei in einer S 8 ist am frühen Samstagmorgen eine Trennscheibe zu Bruch gegangen. Die Polizei ermittelt derzeit gegen sechs junge Männer.

Geisenbrunn – Zwei Gruppen von Jugendlichen sind am frühen Samstagmorgen in einem Zug der S 8 aus Richtung Herrsching aneinander geraten. Die Bundespolizei spricht von „einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen“. Dabei ging eine Trennscheibe zu Bruch, sodass die S-Bahn ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Gegen sechs Personen wird ermittelt: zwei Deutsche, zwei Afghanen, ein Deutsch-Tscheche und ein Deutsch-Vietnamese im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Vier von ihnen wohnen in Germering, einer in Gauting und einer in München.

Gegen 0.35 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion München über die Schlägerei zwischen den Haltestellen Geisenbrunn und Germering-Unterpfaffenhofen informiert. Zwei Streifen der Polizeiinspektion Germering waren als erste vor Ort und konnten die insgesamt rund 20 Personen starken Gruppen voneinander trennen und die Personalien aufnehmen.

Die Befragung des Lokführers ergab zudem, dass nach dem Halt am Bahnsteig zwei Personen aus dem Zug ausgestiegen und über die Gleise geflüchtet seien, als die Polizei eintraf. Ob sie mit der Körperverletzung und der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auch den Grund für die handfeste Auseinandersetzung konnte die Bundespolizei am Sonntag noch nicht nennen. Bei der Auflösung des Sachverhalts erhoffen sich die Beamten auch Erkenntnisse aus den Videoaufzeichnungen im Zug, wie der Sprecher der Bundespolizeiinspektion München, Wolfgang Hauner, dem Starnberger Merkur sagte.

Alle Passagiere mussten in Germering die S-Bahn verlassen. Die S 8 konnte ihre Fahrt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ins Betriebswerk Steinhausen nur als sogenannte Leerfahrt fortsetzen. ps