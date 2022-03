Sammelaktion für die Ukraine

Die Pfarrgemeinden in Gilching sammeln für Flüchtlinge aus der Ukraine. © Sven Hoppe/dpa

Auch die Kirchen in der Gemeinde Gilching sammeln Sachspenden für die Opfer des Krieges in der Ukraine.

Gilching - „Entsprechend der Empfehlung des Bayerischen Innenministeriums und des ukrainischen Konsulates in München arbeiten wir mit der ukrainischen Kirche in München zusammen“, erklären die Pfarrer Franz von Lüninck (St. Sebastian) und Rainer Hess (St. Johannes) in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Am morgigen Samstag, 12. März, werde aus diesem Grund von 10 bis 13 Uhr vor dem Pfarrbüro St. Sebastian am Hochstift-Freising-Platz 19 gesammelt.

Die Kirchengemeinden bitten jedoch darum, nur Folgendes abzugeben: Verbandsmaterial, Ohrstöpsel, Schmerzmittel, Windeln für Erwachsene, Hygieneartikel, Müsli, Fruchtriegel, Schokolade, Konserven, Instantsuppen, Instantnudeln, Windeln, Wickelunterlagen, Babynahrung, Isomatten, Schlafsäcke sowie Rucksäcke (60 bis 100 Liter). Kleidung oder Bettwäsche werden nicht benötigt. Die Spender werden gebeten, die Sachen möglichst bereits in Kartons zu packen. „Wir bringen anschließend Ihre Spenden noch am Wochenende zur Ukrainisch-Katholischen Pfarrei Maria Schutz in München“, so die Pfarrgemeinden. Für Rückfragen wurde eigens eine E-Mail-Adresse eingerichtet: ukrainehilfe@oekumene-gilching.de.