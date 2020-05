Festnahme nach Handydiebstahl am Bahnhof

Während des Tippens ist einer 15-Jährigen in Gilching das Handy gestohlen worden. Dank der eigenen Aufmerksamkeit und der Polizei bekam sie es schnell zurück.

Gilching–Mit einer schnellen Festnahme ist es der Polizei gelungen, einer Schülerin (15) aus München das gestohlene iPhone wieder zu beschaffen. Am Donnerstag kurz nach 17 Uhr stand die 15-Jährige mit ihrem 16-jährigen Freund am Bahnhof Neugilching, als von hinten eine Frau kam, dem Mädchen das Handy aus der Hand riss und davonlief. Die beiden hätten sofort die Verfolgung der dreisten Täterin aufgenommen und diese kurze Zeit später an der Sonnenstraße wieder gesehen – und das der Polizei gemeldet. Germerings Inspektionsvize Andreas Ruch: „Die Germeringer Polizei löste daraufhin sofort zusammen mit Unterstützungsstreifen anderer Dienststellen eine Fahndung nach der Handyräuberin in Neugilching aus, die kurze Zeit später von einer Streife aus Herrsching in der Sonnenstraße in Richtung Starnberger Weg gestellt werden konnte.“ Die Festnahme sei unter anderem der genauen Personenbeschreibung zu verdanken gewesen.

Die Beamten kannten die mutmaßliche Diebin aber schon von früheren Gelegenheiten. Die 34-Jährige hat aber keinen Wohnsitz und konnte auch keine Papiere vorlegen. Der anfangs vermutete Raub war es nicht, weil sie die Schülerin nicht angegangen hatte, sonder es ihr aus der Hand nahm, als die Jugendliche tippte – damit ist es juristisch Diebstahl. Das gestohlene gold-weiße Handy, das nach mehreren falschen PIN-Angaben bereits gesperrt war. wurde bei der Frau gefunden und der Münchnerin zurückgegeben. Nach einiger Zeit auf der Wache konnte die 34-Jährige gehen, nachdem ein Zustellungsbevollmächtigter benannt war – er wird die Post von der Staatsanwaltschaft bekommen.

