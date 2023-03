Schritt in Richtung Boulder-Halle

Die Erweiterung um eine Boulderhalle kommt: die DAV-Kletterhalle in Gilching. © uli singer

Der Bebauungsplan für die Erweiterung der DAV-Kletterhalle in Gilching um eine Boulder-Halle hat diese Woche den Bauausschuss passiert. Bei der Wohnbebauung dauert das Verfahren noch an. Die Realisierung des Skaterparks liegt derweil auf Eis.

Gilching – Seit gut vier Jahren liegt das Gelände der ehemaligen Firma Zelenka an der Frühlingsstraße in Gilching im Dornröschenschlaf. Dabei war dort zeitnah Wohnbebauung geplant. Der Bebauungsplan Frühlings-/Flurgrenzstraße sah außerdem eine Erweiterung der DAV-Kletterhalle mit einer davor liegenden Skateranlage vor. Zumindest der Bebauungsplan für die Erweiterung der Kletterhalle wurde diese Woche vom Bauausschuss des Gemeinderats abgesegnet.

Weil sich ein Anwohner am Bebauungsplan gestört und mit gerichtlichen Schritten gedroht hatte, war die gesamte Planung ins Stocken. Wie berichtet, fand der Anwohner Unterstützung bei der CSU-Fraktion im Gemeinderat. Nach der ersten Auslegung des Bebauungsplans stellte Fraktionssprecherin Katharina Beiwinkler im Herbst 2020 den Antrag, die Skateranlage auf das der Kletterhalle gegenüberliegende landwirtschaftliche Feld zu verlegen, was auch Bürgermeister Manfred Walter unterstützte. Mehrheitlich wurde beschlossen, den über Jahre heiß diskutierten Bebauungsplan at acta zu legen und alles umzuplanen. Dies wiederum rief Thomas Vilgertshofer auf den Plan, der auf einer Teilfläche des Zelenka-Areals Wohnbebauung plante und wenig Lust zeigte, in Zeiten von fehlendem Wohnraum weitere Jahre damit zu warten. Schließlich einigte man sich darauf, den Bebauungsplan in Wohnbebauung und Kletterhalle aufzuteilen, die Skateranlage aber vorerst außen vor zu lassen.

Während die Pläne für die Wohnbebauung derzeit zur Einsicht ausliegen, hat die Kletterhalle diese Hürde nun immerhin schon mal genommen. In der Bauausschusssitzung präsentierte Bauamtsleiter Max Huber einen mehrseitigen Katalog an Einwänden und Anregungen von Trägern öffentlicher Belange sowie Privatpersonen.

Unter anderem merkte die Untere Immissionsbehörde im Landratsamt Starnberg an: Bei der Ermittlung der Lärmimmissionen durch den gesamten Betrieb des Kletterzentrums inklusive Parkverkehr sei die Vorbelastung durch den Sportplatz sowie die Montessori-Grundschule, das Kinderhaus und den Abenteuerspielplatz zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, bei der Begutachtung auch die geplante Skateranlage mit Parkplatz zu berücksichtigen, falls deren Realisierung weiterhin angestrebt werde. Andernfalls riskiere die Gemeinde, dass die Immissionsrichtwerte durch das Kletterzentrum ausgeschöpft würden und die Skateranlage nur mit massiven Schallschutzmaßnahmen, im schlimmsten Fall sogar gar nicht mehr realisiert werden könne.

Sollte der Skaterpark mit Pumptrack im Bereich der Kletterhalle noch kommen, wird es voraussichtlich Jahre dauern, bis die Jugendlichen mit ihren ersten Sprüngen begeistern können. Die Kletterhalle aber ist durch. Wie berichtet, soll sie zwischen Montessori-Schule und bestehender Halle durch eine weitere behindertengerechte Boulderhalle ergänzt werden. Gegen die Stimme von Oliver Fiegert (BfG) segnete der Ausschuss das Vorhaben ab.

Uli Singer