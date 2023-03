Prüfungsangst und Depressionen: So hat die Pandemie den Schulalltag verändert

Von: Tobias Gmach, Laura Forster

Auch drei Jahre nach dem ersten Schul-Lockdown zeigen sich die psychischen und sozialen Spuren der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen. Eine Erziehungsmediatorin und ein Schulleiter erzählen aus ihrem Alltag.

Landkreis – Vor ziemlich genau drei Jahren beschloss die Politik nach einer Kultusministerkonferenz, die Schulen zuzusperren – aus Schutz vor dem Coronavirus. Anfang 2023 bezeichnete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die lange Schließung von Schulen und Kitas als Fehler. Margarete Blunck, Erziehungsmediatorin am Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching, erinnert sich noch gut an die Verkündung des Lockdowns im März 2020: „Ich konnte damals nicht glauben, dass so etwas passiert“, sagt sie nun. Aber sie sei kein Mensch, der gerne in der Vergangenheit rühre. „Wir müssen jetzt das Beste daraus machen“, betont sie. Als Schulsozialarbeiterin bedeutet das: „Wir machen ganz viel Einzelfallberatung. Wir haben jetzt mehr zu tun als früher.“

Eine Gruppe Jugendlicher tut sich laut Blunck seit der Rückkehr in den geregelten Unterricht besonders schwer, wieder Kontakte zu knüpfen: „die Ruhigeren, die nicht im Mittelpunkt der Gruppendynamik stehen“, jene, die erst abwarten, bevor sie sich einmischen, die Unsicheren. „Ich kenne vor allem Jungs, die noch stiller geworden sind, die sich zurückgezogen haben“, sagt die Mediatorin. Bei Zehnt- und Elftklässlern träten vermehrt Depressionen auf.

Erziehungsmediatorin empfielt Schüler und ihre Eltern an die Familienberatung des Landratsamts weiter

Margarete Blunck beobachtet die Gymnasiasten im Unterricht: Wer sitzt alleine, der vor Corona noch einen Banknachbar hatte? Wer bleibt bei der Gruppenarbeit übrig? Die Erziehungsmediatorin gibt dann Anstöße, damit jene wieder mitgenommen werden. „Wir empfehlen viele Schüler und ihre Eltern an die Familienberatung des Landratsamts weiter“, sagt sie. Weil Blunck sie für eine gute Stelle hält. Aber auch, weil ein Großteil der Jugendtherapeuten und -kliniken ausgelastet seien und niemanden mehr annähmen.

Die Sozialarbeiterin versucht auch, gemeinsam mit Schülern Probleme zu lösen. Gerade bei den jüngeren, den Fünft- und Sechstklässlern, hätten die Konflikte zugenommen. „Wir merken, dass ihnen zwei Jahre Grundschule fehlen.“ Vor allem im Grundschulalter werde der soziale Umgang, das Miteinander, intensiv eingeübt – und im besten Fall sprechen die Lehrkräfte mit den Kindern auch viel darüber, erklärt sie.

Mehr Schülern mit psychischen Problemen wie Prüfungs- oder Schulangst am Gymnasium Tutzing

Dass es den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 am Gymnasium in Tutzing etwas schwerer fällt, sich in eine Gemeinschaft einzugliedern und zusammen zu lernen, liegt laut Schulleiter Andreas Thalmaier mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass sie während des Lockdowns viel alleine zu Hause gelernt haben. „Das soziale Miteinander lernt man in der Grundschule. Viel konnte sich während der Pandemie nicht so entwickeln wie gewohnt“, sagt Thalmaier. Allgemein hat er den Eindruck, dass der Anteil von Schülern mit psychischen Problemen wie Prüfungs- oder Schulangst gestiegen ist. „Ob das nur an der Pandemie und dem Lockdown liegt, ist schwer zu sagen“, sagt der Schulleiter. „Die Schulpsychologin hat derzeit aber einiges zu tun.“

Ein großer Einschnitt in das Schulleben und die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls waren die Ausfälle der Klassenfahrten in den vergangenen Jahren. „Die sind immer das Highlight für die Kinder und Jugendlichen“, sagt Thalmaier. Fast jede Jahrgangsstufe ist vor der Pandemie zusammen für ein paar Tage weggefahren – sei es ins Skilager, nach Berlin oder zum Austausch nach Frankreich oder Spanien. Mittlerweile bietet das Gymnasium Tutzing wieder das volle Programm an. „Wir haben auch ein paar Ersatzfahrten organisiert.“ Jede Reise konnte jedoch nicht nachgeholt werden.

Ausgefallene Klassenfahrten sollen nachgeholt werden

Auch das CPG in Gilching versucht laut Margarete Blunck, die in der Pandemie ausgefallenen Klassenfahrten nachzuholen. Dabei ließen sich die Ruhigen wieder bewusst mehr einbeziehen – was natürlich auch von den Lehrkräften abhängt. Aber, das betont die Erziehungsmediatorin: „Der größte Part liegt bei den Eltern. Sie wissen am besten, was ihr Kind nachzuholen hat.“

