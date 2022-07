Grundwasserstand: Sehr niedrig, aber unbedenklich

Muss Gilching Wasser sparen, um das Grundwasser zu schonen? Grünen-Gemeinderat Peter Unger sieht die Gefahr, doch Experten widersprechen.

Gilching – Sollten die Gilchinger Wasser per Anordnung sparen? Ginge es nach Grünen-Gemeinderat Peter Unger, dann müsste sich die Gemeinde tatsächlich Sorgen machen. Bei einem Rundgang um den Jais-Weiher habe er festgestellt, dass der Grundwasserspiegel des Baggersees einen „erschreckenden Rückgang“ verzeichne, sagte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Im Anschluss verschickte er eine E-Mail mit einem Link zum Landesamt für Umwelt zu Grundwasserständen der vergangenen Monate.

Laut Statistik ist der Grundwasserstand für die Brunnen Gilching und Unering tatsächlich „sehr niedrig“ für die Jahreszeit. „Aber es ist nicht besorgniserregend“, sagt Albert Pfannes, technischer Leiter bei den Gilchinger Gemeindewerken. In etwa 27 Meter Tiefe beginne unter Gilching ein Grundwasserreservoir „so groß wie der Starnberger See“. Dessen Pegel sei seit 2009 zwar um etwa 95 Zentimeter gefallen. Dennoch würden ein, zwei Winter mit normalen Niederschlägen reichen, damit sich der Pegel erhole. „Es besteht kein Grund zur Sorge“, versicherte er. Der Jais-Weiher sei indessen ein guter Parameter. „Man sieht, dass ihm 50 Zentimeter fehlen. Aber das wird im nächsten Jahr schon wieder anders ausschauen.“

Pegel war schon noch niedriger

Andreas Schechinger, Amtsgeologe vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim, erklärte die Statistik. Dieser könne man nämlich auch entnehmen, das beispielsweise im November 1998 der Pegel noch um vieles niedriger gewesen sei als heute. „Das muss ein sehr trockenes Jahr gewesen sein“, vermutet er. Auch 2018 war ein trockenes Jahr, das möglicherweise noch nachwirke. Das Grundwasserreservoir unter Gilching sei sehr groß. Umso wichtiger seien grundsätzlich mehrere Standbeine und auch die Ausweisung von Schutzgebieten. Grundsätzlich gelte auch: „Mit Trinkwasser sollte man immer sorgsam umgehen.“ Und ja: Ein normaler Winter mit langsamer Abschmelze wäre mal gut.

Bürgermeister Manfred Walter antwortete in der Sitzung beruhigend. In Zeiten regenarmer Tage verdampfe das Oberflächenwasser schneller als an regenreichen Tagen, was Unger am Jais-Weiher so bemerkt habe. „Dies hat aber keinen Einfluss auf den Grundwasserstrom. In Gilching wie auch im Fünfseenland sind wir wegen der optimalen geologischen Voraussetzungen gut aufgestellt und müssen uns keine Sorgen machen.“

Dies unterstrich auch Dr. Bernd Schulte-Middelich, Geschäftsführer der Asto-Gruppe. Wie berichtet, ist er Mitinitiator der geplanten Geothermie und entsprechend befasst mit den Themen Grund- und Tiefenwasser. „In unserer Gegend bewegt sich der Grundwasserstrom in einer Tiefe zwischen 30 und 60 Metern. Darunter befindet sich eine undurchlässige Schicht, sodass das Grundwasser nicht versickern kann. Dass uns das Wasser in absehbarer Zeit ausgehen wird, davon sind wir weit entfernt.“ (ph/hvp)