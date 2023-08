Seit 20 Jahren auf Zeitreise

Von: Hanna von Prittwitz

Ein Teil des aktuellen Zeitreise-Teams (v.l.): Zweiter Vorstand Manfred Gehrke, Siegfried Reindel, Gely Proch, Notburga Waiblinger, Vorstand Annette Reindel, Alfred Graw, Loka Maaß und Wilfried Waiblinger. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Verein Zeitreise Gilching feiert sein 20-jähriges Bestehen. Seinem Wirken haben die Gilchinger viel zu verdanken, unter anderem ein ganz besonderes Museum.

Gilching – Seit 20 Jahren gibt es in der Gemeinde Gilching den Verein Zeitreise. Ohne ihn wüssten die Gilchinger wohl sehr viel weniger über ihre Heimat. Denn seit Bestehen kümmern sich die heutige Vorsitzende Annette Reindel und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter darum, Verborgenes zutage zu befördern.

2003 hatte Rudi Schicht, Sprecher der damals schon seit 14 Jahren bestehenden Arbeitsgemeinschaft für Archäologie, zur Gründung aufgerufen. Anfangs nannte sich der Verein „Gesellschaft für Archäologie und Ortsgeschichte“, die Umfirmierung mit neuem Logo in „Zeitreise Gilching erfolgte 2016 im Zuge der damals bevorstehenden Eröffnung „SchichtWerk – Zeitreisen im Wersonhaus“. Der erste Vorstand setzte sich aus Vorsitzender Carolin Vogt, dem Stellvertreter Alfred Graw, Schatzmeister Eugen Pfaff, Schriftführerin Carmen Pompey, den Beiräten Rudi Schicht, Bettina Hauptfleisch und Annette Dietzel (heute Reindel) zusammen. Verschrieben hatte sich der Verein dem Ziel, das Interesse an der heimatlichen Geschichte wach zu halten, die Erforschung der Ortsgeschichte durchzuführen und über den Erhalt bedeutsamer Güter zu wachen. Rückblickend lässt sich heute behaupten: Anbetracht zahlloser Aktivitäten hat der Verein diese in den vergangenen 20 Jahren wohl mehr als erreicht. Nicht zuletzt gelang es ihm, das Museum „SchichtWerk“ zu realisieren. Vorsitzende ist seit 2012 Annette Reindel. Sie ist zugleich Leiterin des „SchichtWerks“.

Was die Archäologie findet und dokumentiert, oder Zugetragenes aus Archiven, Dachböden oder Kellern sichtbar zu machen: Damit befassen sich die Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Vereins Zeitreise. Mit Annette Reindel an der Spitzen gelang es dem Verein unter anderem, 2017 das Museum „SchichtWerk“ im Wersonhaus einzurichten, für die Initialzündung dafür sorgte auch 2012 der Fund von drei Skeletten aus der Zeit der Bajuwaren, „Kiltis“ genannt. Der Verein entwickelte ein Konzept, suchte Sponsoren. Die Gemeinde Gilching stellte, das war ein großes Glück, Räume im gemeindeeigenen Wersonhaus zur Verfügung. Die Münchnerin Marie Lindemann hatte die Villa 1919 gekauft, sie war Mäzenin des Künstlers Jules Werson, der in dem Haus gelebt hat. „Wir können hier in jede Zeit reisen, Schicht für Schicht“, sagt Museumsleiterin Reindel gerne bei Museumsbesuchen, und dann schiebt sie Schubladen auf oder beiseite, die Dauerausstellung „SchichtWerk“ mit Bajuwaren- und Römerzimmer lässt sich öffnen wie ein Fächer und steckt voller Ideen, was natürlich auch dem begrenzten Raum geschuldet ist.

Herzstück der geschichtlichen und archäologischen Aufarbeitung ist also das Museum mit seinen Sonderausstellungen, doch der Verein organisiert darüber hinaus Radtouren auf den Spuren der Kelten, Vorträge, es gibt einen sehr beliebten Zeitreise-Kalender, Sonderausstellungen, Stammtische und natürlich Beteiligungen an den Kulturwochen und Jubiläumsfesten in der Gemeinde.

Der Landkreis verlieh ihm 2011 den Kulturanerkennungspreis, 2018 folgte der Tassilo-Preis der Süddeutschen Zeitung und 2023 die Bayerische Denkmalschutzmedaille. Die lange Liste an Aktivitäten, die Annette Reindel in der aktuellen Ausgabe des Zeitreise-Journals mal aufgezählt hat, belegt, mit wie viel Engagement sich der Verein bis heute seinen Zielen widmet. In ein paar Zahlen zusammengefasst liest sich das so: 126 Mitglieder, 1266 ehrenamtliche Stunden Museumsaufbau, 3596 Besucher im „SchichtWerk“ bis 2022, 92 Museumsführungen, 93 Objekte in der Dauerausstellung, 46 Schubladen im Museum, vier Teilnahmen an Ausgrabungen, 58 Radtouren, fünf Videoinstallationen, 15 bewilligte Anträge, 61 Vorträge, 74 Ortsgeschichtswanderungen, 37 Filme auf Youtube, 198 Blogbeiträge seit 2019, und mehr als 650 Zeitungsartikel (einschließlich 2022). Noch Fragen?

Das neue Zeitreise-Journal ist ab sofort im „SchichtWerk“ und in der Gemeindebücherei für vier Euro erhältlich.