Selbstgemachtes Eis rund um die Uhr

Teilen

Yasmin Saier an der Truhe, aus der sich die Kunden an 365 Tagen im Jahr bedienen können – dass der angegebene Betrag bezahlt wird, versteht sich von selbst. © Uli Singer

Die 18-jährige Yasmin Saier ist die womöglich jüngste Eisdielen-Betreiberin im Landkreis. Im „Piccolino“ an der Römerstraße in Gilching gibt’s Eis mittlerweile rund um die Uhr.

Gilching – Es klingt ein bisschen wie der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Naja, ganz so hat sich die Geschichte der Familie Saier aus Gilching nicht zugetragen. Bemerkenswert ist es dennoch, was die deutsch-türkische Kooperation aus Papa, Mama und Tochter auf die Beine gestellt hat. Es ist nun 25 Jahre her, dass sich Yüksel und Martin Saier entschlossen, in die Eisbranche einzusteigen. Der Eigentümer von „Engert Eis“ in München hatte dem Werkzeugmacher und der Mitarbeiterin in einer Kunststofffirma angeboten, seine Eisfabrik inklusive Filialen zu übernehmen. Die Saiers nahmen an – und sind seit der Geburt von Tochter Yasmin vor 18 Jahren zu dritt. „Eis ist mein Leben, seit ich auf der Welt bin“, erzählt sie.

Während einige Schulabgänger überlegen müssen, was sie beruflich machen wollen, war das für Yasmin Saier keine Frage. Sie steht bereits als Chefin des Eiscafé „Piccolino“ an der Römerstraße in Gilching voll im Berufsleben. Die Realschule hat sie vor einem Jahr mit einem Notendurchschnitt von 1,7 abgeschlossen. Um einmal die Firma der Eltern übernehmen zu können, beginnt sie im September eine Ausbildung zur Büromanagerin bei Bertelsmann innerhalb des Verlegerdienstes in Gilching. „Eigentlich dauert die Ausbildung ja drei Jahre. Da mein Notendurchschnitt aber sehr gut war, wird sie auf zweieinhalb Jahre verkürzt.“

Zum Betrieb gehören außer dem „Piccolino“ eine Eisfabrik im Münchner Stadtteil Lerchenau und eine Eisdiele in Johanneskirchen. Obwohl die Qualität von „Engert Eis“ bereits vor 25 Jahren einen guten Ruf genossen habe, habe die Mama den Ehrgeiz entwickelt, im Laufe der Jahre ein natürliches Eis ohne künstliche Aromen, ohne Zucker, zu 99 Prozent glutenfrei und ohne Palmfett, veganes Eis ohne Ei und Milch sowie Fruchteis mit 27 Prozent Fruchtanteil, ein so genanntes Sorbet, herzustellen, schwärmt Yasmin Saier.

„Ich war schon als Kleinkind immer dabei, durfte probieren, als Jugendliche Verbesserungsvorschläge machen und in den Eisdielen mithelfen“, erzählt die 18-Jährige. Weil das Eis beim Verbraucher gut ankam und immer wieder nach den Rezepten gefragt wurde, setzte sich Yüksel Saier hin und schrieb über viele Monate ein aufwendiges Buch: „Die Eis-Bibel.“ „Es ist zum Bestseller geworden und erscheint jetzt in der vierten Auflage“, freut sich Tochter Yasmin.

Vermutlich einmalig ist, dass die Eisdiele mit Liegestühlen unter den Kastanien zwar nur von 12.30 bis 19 Uhr geöffnet hat, der Zugang zu den Spezialitäten aber rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr möglich ist. Dazu steht im vorderen Teil der Eisdiele, der vom Laden nach Geschäftsschluss abgetrennt ist, eine Gefriertruhe mit portionsgerechten Packungen. Der Kunde bedient sich und wirft den vorgegebenen Betrag in eine Kasse. „Der Service läuft schon ein halbes Jahr einwandfrei. Unsere Kunden sind zuverlässig. Es hat noch nie auch nur ein Cent gefehlt“, sagt Yasmin Saier. Die sichtbar aufgehängte Videokamera diene lediglich der allgemeinen Sicherheit und werde von den Kunden auch nicht als störend empfunden.

Uli Singer